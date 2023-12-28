28 декабря 2023

Снежный циклон покинул Челябинскую область. Видео

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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, проспект ленина, виды города, мороз
Несмотря на то, что циклон ушел, патрули продолжают мониторить ситуацию на дорогах Фото:

Снежный циклон 29 декабря покинул Челябинскую область, и осадки прекратились. Как сообщили в Главном правлении МЧС по региону, мобильные группы пожарно-спасательных гарнизонов курсируют для мониторинга ситуации.

«Осадки прекратились, циклон покинул территорию Челябинской области. Для мониторинга обстановки и оказания возможной помощи курсируют 28 мобильных групп от пожарно-спасательных гарнизонов», — рассказали в МЧС.

Ограничения для легковых автомашин на федеральных трассах сняты. Для расчистки полотна подрядные организации задействовали 295 единиц техники. Сотрудники МЧС отбуксировали два застрявших автомобиля, оказана помощь трем гражданам.

Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Власти предпринимали значительные усилия, чтобы в сжатые сроки расчистить городские, областные дороги и федеральную трассу.

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Снежный циклон 29 декабря покинул Челябинскую область, и осадки прекратились. Как сообщили в Главном правлении МЧС по региону, мобильные группы пожарно-спасательных гарнизонов курсируют для мониторинга ситуации. «Осадки прекратились, циклон покинул территорию Челябинской области. Для мониторинга обстановки и оказания возможной помощи курсируют 28 мобильных групп от пожарно-спасательных гарнизонов», — рассказали в МЧС. Ограничения для легковых автомашин на федеральных трассах сняты. Для расчистки полотна подрядные организации задействовали 295 единиц техники. Сотрудники МЧС отбуксировали два застрявших автомобиля, оказана помощь трем гражданам. Обильные снегопады в начале недели парализовали движение, магистрали были закрыты для транспорта. Власти предпринимали значительные усилия, чтобы в сжатые сроки расчистить городские, областные дороги и федеральную трассу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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