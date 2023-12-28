Экс-замглавы замерзавшего курганского округа обвинили в превышении полномочий

29 декабря 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Бывшему замглавы грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего замглавы Альменевского муниципального округа Эдуарда Цаплина обвинили в превышении должностных полномочий при приеме оборудования для котельной. После приема этого оборудования в округе возникли проблемы с отоплением. Информация об утверждении обвинительного заключения размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что бывший заместитель главы Альменевского муниципального округа Курганской области — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и материально-технического обеспечения округа в феврале 2022 года не организовал надлежащее обследование и приемку котельного оборудования и принял непригодную для эксплуатации блочно-модульную котельную, не соответствующую техническим нормам и правилам, для нужд села», — указано в сообщении. Из-за этого в жилых помещениях температура была длительное время ниже нормы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности, либо запрет заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Материалы дела направлены в Альменевский районный суд. Цаплин уволился из администрации округа в ноябре 2022 года. Тогда жители села Альменево заявляли, что в их домах батареи почти не грели, из-за чего в квартирах было холодно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего замглавы Альменевского муниципального округа Эдуарда Цаплина обвинили в превышении должностных полномочий при приеме оборудования для котельной. После приема этого оборудования в округе возникли проблемы с отоплением. Информация об утверждении обвинительного заключения размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что бывший заместитель главы Альменевского муниципального округа Курганской области — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и материально-технического обеспечения округа в феврале 2022 года не организовал надлежащее обследование и приемку котельного оборудования и принял непригодную для эксплуатации блочно-модульную котельную, не соответствующую техническим нормам и правилам, для нужд села», — указано в сообщении. Из-за этого в жилых помещениях температура была длительное время ниже нормы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности, либо запрет заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Материалы дела направлены в Альменевский районный суд. Цаплин уволился из администрации округа в ноябре 2022 года. Тогда жители села Альменево заявляли, что в их домах батареи почти не грели, из-за чего в квартирах было холодно.