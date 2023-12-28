Экс-депутат Госдумы Белоусов остался в розыске после отмены приговора за взятки

29 декабря 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов считается пропавшим без вести Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU 29 декабря его адвокат Вячеслав Плахотнюк. «Дело в том, что Белоусов разыскивается не только судом. О его пропаже заявили родственники, было заведено розыскное дело. После отмены обвинительного приговора в Верховном суде в этом плане ничего не изменилось, Вадим Белоусов по-прежнему остается пропавшим без вести», — пояснил адвокат парламентария Вячеслав Плахотнюк. Полный текст решения ВС РФ пока не изготовлен, и защита рассчитывает получить его уже после новогодних каникул. Отмена приговора Мосгорсуда автоматически подразумевает также «обнуление» всех примененных к Белоусову мер уголовно-процессуального принуждения: конфискации имущества, ареста счетов и открытых ФССП исполнительных производств. Суд первой инстанции признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил URA.RU 29 декабря его адвокат Вячеслав Плахотнюк. «Дело в том, что Белоусов разыскивается не только судом. О его пропаже заявили родственники, было заведено розыскное дело. После отмены обвинительного приговора в Верховном суде в этом плане ничего не изменилось, Вадим Белоусов по-прежнему остается пропавшим без вести», — пояснил адвокат парламентария Вячеслав Плахотнюк. Полный текст решения ВС РФ пока не изготовлен, и защита рассчитывает получить его уже после новогодних каникул. Отмена приговора Мосгорсуда автоматически подразумевает также «обнуление» всех примененных к Белоусову мер уголовно-процессуального принуждения: конфискации имущества, ареста счетов и открытых ФССП исполнительных производств. Суд первой инстанции признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.