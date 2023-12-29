В Златоусте миллиардные долги экс-менеджеров завода-банкрота продали за бесценок

Долги на 2,49 млрд рублей продали за бесценок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Долги экс-директора Александра Кретова и бенефициара Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Дмитрия Герасименко на 2,49 млрд рублей проданы за бесценок. Как следует из данных «Федресурса», задолженность реализована за миллион рублей.

«Конкурсный управляющий АО „ЗЭМЗ“ Владимир Добрышкин сообщает о заключении договоров уступки права требования по результатам торгов. [Представлена информация] в отношении права требования убытков к А. С. Кретову и права требования убытков к А. С. Кретову, Д. П. Герасименко», — указал Добрышкин в своем сообщении.

Задолженность Кретова по одному из судебных процессов составила 1,351 млрд рублей, солидарный долг Кретова и Герасименко признан в сумме 1,136 млрд рублей. Оба права требования выкупила компания «Техпром» из Москвы. Предприятие занимается переработкой металлолома. Чистая прибыль в 2022 году, согласно данным СБИС, составила 23,6 млн рублей.

В рамках аукциона продано пять лотов. По трем другим лотам за 1,575 млн рублей реализованы права требования на общую сумму в 6,9 млн рублей. Покупателями выступили ЗМЗ и тот же «Техпром». Долги новые кредиторы будут требовать с физлиц, «ЗЭМЗ-энерго» и «Тепло-инвеста».

Задолженность экс-директора и бенефициара ЗЭМЗ выставили на продажу в ноябре. Кретов и Герасименко пострадали из-за контракта 2018 года с австрийской фирмой Smart Stahl GmbH на поставку оборудования. Деньги в сумме девяти миллионов евро были уплачены, техника не поступила, а заводу пришлось платить штраф в размере 311 млн рублей за неполученные товары. Также ЗЭМЗ намерен взыскать с бывшего партнера, меткомбината «Красный Октябрь», в Волгограде 1,3 млрд рублей. Оба находились под контролем Герасименко.

ЗЭМЗ стал банкротом в декабре 2021 года. Хотя с инициативой признать несостоятельным выступила компания «Линга ДТ», в настоящий момент одним из крупнейших кредиторов является Павел Кротов. Менеджер выкупил права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод „Красный Октябрь“». На заводе введено конкурсное производство, которое продлили до марта 2024 года.