На металлургическом заводе в Златоусте продлено конкурсное производство

Конкурсное производство на метзаводе Златоуста продлили до марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Златоустовском электрометаллургическом заводе (ЗЭМЗ, Челябинская область) конкурсное производство продлили до весны. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процедура продолжится минимум до 13 марта.

«Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника АО „Златоустовский электрометаллургический завод“, до 13 марта 2024 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, открытого в отношении должника, назначить на 6 марта», — говорится в определении суда.

С инициативой продлить на четыре месяца срок выступил конкурсный управляющий Владимир Добрышкин. В мае он уже выходил в суд с аналогичным предложением, и тогда срок увеличили до ноября.

Завод признан банкротом в декабре 2021 года. Процедуру инициировала компания «Линга ДТ». Одним из крупнейших кредиторов является Павел Кротов, выкупивший права требования у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь».

В октябре суд взыскал с экс-директора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко долги в размере 1,136 млрд рублей за непоставленное из Австрии оборудование. Другой иск завод выставил к комбинату-партнеру «Красному Октябрю». Инициатор спора требует с ответчика 1,3 млрд рублей. В середине ноября Добрышкин выставил на торги права требования к ряду физлиц и компаний. Задолженность Кретова и Герасименко оценили в 500 млн рублей. Другие права требования оценили совокупно еще в 2,575 млрд рублей, то есть общая сумма, которую завод намеревается выручить на аукционе, превысила три миллиарда рублей.