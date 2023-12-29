В Челябинской области открыли проезд по федеральным трассам

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
В Челябинской области открыли проезд по федеральным трассам Фото:

В Челябинской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным трассам. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«Ограничение движения автомобильного транспорта на территории Челябинской области. Речь идет о дорогах по дорогам общего пользования федерального значения», — отметили в ведомстве.

Ограничения были введены утром. Сначала предельный срок установили 12 часов, затем его продлили до 16 часов. В данное время налагался запрет на поездки на пассажирских автобусах, легковых такси, маршрутках и большегрузах. Ездить нельзя было по трассе М-5, дорогам в сторону Троицка и Кургана. Были отменены рейсы более 40 междугородных автобусов. На территории Курганской области ограничения сохраняются до сих пор.

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В Челябинской области сняли ограничения на движение транспорта по федеральным трассам. Об этом сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «Ограничение движения автомобильного транспорта на территории Челябинской области. Речь идет о дорогах по дорогам общего пользования федерального значения», — отметили в ведомстве. Ограничения были введены утром. Сначала предельный срок установили 12 часов, затем его продлили до 16 часов. В данное время налагался запрет на поездки на пассажирских автобусах, легковых такси, маршрутках и большегрузах. Ездить нельзя было по трассе М-5, дорогам в сторону Троицка и Кургана. Были отменены рейсы более 40 междугородных автобусов. На территории Курганской области ограничения сохраняются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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