29 декабря 2023

На трассе в ЯНАО около 50-ти человек рискуют опоздать на самолет в Сургут

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Очевидцы сообщают, что из Ноябрьска выпускают колонны по пять автомобилей Фото:

На трассе Сургут-Салехард перед Карамовским постом стоит автобус из Ноябрьска, который направляется в сургутский аэропорт. Около 50-ти пассажиров рано утром 30 декабря должны улететь самолетом в Краснодар. Очевидцы в соцсети сообщают, что несмотря на возобновление движения по трассе, автобус не пропускают.

«Автобус из Ноябрьска стоит полный перед Карамовским постом. В автобусе жители Ноябрьска, которые должны улететь в 6 утра самолетом из Сургута в Краснодар! Автобус не выпускают, хотя легковые пускают по пять машин! У людей билеты на утренние рейсы из Сургута. Всего около 50 человек», — сообщают очевидцы в telegram-канале NSK.

В комментариях пользователи предложили помочь ямальцам уехать в Сургут. Всем, кто на легковых авто стоит в очереди на выезд, попросили взять кого-то из пассажиров автобуса.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Днем 29 декабря вышеуказанный участок трассы между ХМАО и ЯНАО был перекрыт из-за дождя и обледенения дороги. Позднее в 18:35 было объявлено об открытии движения. Из Ноябрьска автомобили стали выпускать колоннами по пять машин.

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На трассе Сургут-Салехард перед Карамовским постом стоит автобус из Ноябрьска, который направляется в сургутский аэропорт. Около 50-ти пассажиров рано утром 30 декабря должны улететь самолетом в Краснодар. Очевидцы в соцсети сообщают, что несмотря на возобновление движения по трассе, автобус не пропускают. «Автобус из Ноябрьска стоит полный перед Карамовским постом. В автобусе жители Ноябрьска, которые должны улететь в 6 утра самолетом из Сургута в Краснодар! Автобус не выпускают, хотя легковые пускают по пять машин! У людей билеты на утренние рейсы из Сургута. Всего около 50 человек», — сообщают очевидцы в telegram-канале NSK. В комментариях пользователи предложили помочь ямальцам уехать в Сургут. Всем, кто на легковых авто стоит в очереди на выезд, попросили взять кого-то из пассажиров автобуса. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Днем 29 декабря вышеуказанный участок трассы между ХМАО и ЯНАО был перекрыт из-за дождя и обледенения дороги. Позднее в 18:35 было объявлено об открытии движения. Из Ноябрьска автомобили стали выпускать колоннами по пять машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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