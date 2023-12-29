В Курганской области будут судить бывшего замглавы округа

30 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Уголовное дело передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего заместителя главы Альменевского округа Эдуарда Цаплина будут судить за превышение должностных полномочий. Следственным комитетом России по региону завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Альменевского муниципального округа, который обвиняется в превышении должностных полномочий. На данный момент утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства. Согласно данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый не организовал надлежащее обследование, приемку и проведение экспертизы котельного оборудования, поэтому принял для села Альменево непригодную для использования котельную, которая не соответствовала техническим нормам и правилам. В результате этого жители села длительное время находились в жилых помещениях с низкой температурой. Цаплин уволился с должности замглавы в 2022 году. Как сообщали источники, его уход связан с рядом проблем по отоплению и коммунальным услугам.

Бывшего заместителя главы Альменевского округа Эдуарда Цаплина будут судить за превышение должностных полномочий. Следственным комитетом России по региону завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Альменевского муниципального округа, который обвиняется в превышении должностных полномочий. На данный момент утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства. Согласно данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый не организовал надлежащее обследование, приемку и проведение экспертизы котельного оборудования, поэтому принял для села Альменево непригодную для использования котельную, которая не соответствовала техническим нормам и правилам. В результате этого жители села длительное время находились в жилых помещениях с низкой температурой. Цаплин уволился с должности замглавы в 2022 году. Как сообщали источники, его уход связан с рядом проблем по отоплению и коммунальным услугам.