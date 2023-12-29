29 декабря 2023

В Курганской области будут судить бывшего замглавы округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело передано в суд Фото:

Бывшего заместителя главы Альменевского округа Эдуарда Цаплина будут судить за превышение должностных полномочий. Следственным комитетом России по региону завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Альменевского муниципального округа, который обвиняется в превышении должностных полномочий. На данный момент утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый не организовал надлежащее обследование, приемку и проведение экспертизы котельного оборудования, поэтому принял для села Альменево непригодную для использования котельную, которая не соответствовала техническим нормам и правилам. В результате этого жители села длительное время находились в жилых помещениях с низкой температурой.

Цаплин уволился с должности замглавы в 2022 году. Как сообщали источники, его уход связан с рядом проблем по отоплению и коммунальным услугам.

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Бывшего заместителя главы Альменевского округа Эдуарда Цаплина будут судить за превышение должностных полномочий. Следственным комитетом России по региону завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Альменевского муниципального округа, который обвиняется в превышении должностных полномочий. На данный момент утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — сообщили на сайте ведомства. Согласно данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый не организовал надлежащее обследование, приемку и проведение экспертизы котельного оборудования, поэтому принял для села Альменево непригодную для использования котельную, которая не соответствовала техническим нормам и правилам. В результате этого жители села длительное время находились в жилых помещениях с низкой температурой. Цаплин уволился с должности замглавы в 2022 году. Как сообщали источники, его уход связан с рядом проблем по отоплению и коммунальным услугам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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