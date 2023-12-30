Полковник Алехин объяснил, почему не удалось защитить Белгород от ударов

Полковник Алехин: при атаке на Белгород ВСУ использовали ложные цели

30 декабря 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

ВСУ отомстили за удары по военным объектам Харькова, сказал Геннадий Алехин (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом При атаке на центр Белгорода ВСУ использовали ложные цели на окраинах города и области, что помешало российской ПВО сбить все ракеты. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который оказался свидетелем произошедшего. Он уверен, что Украина продолжит обстрелы и в Новый год. ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря, накануне Нового года. Погибли десять человек, 45 пострадали. Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой для оказания помощи. Что произошло в Белгороде Новость по теме ВСУ атаковали центр Белгорода в канун Нового года: что известно к этому часу «Я только оттуда, я в самом центре был. Сегодня в 15 часов была массированная атака. Было попадание в жилой сектор. Картина, конечно, ужасная была. В самом центре, на Соборной площади, там каток, рядом есть новогодние домики. Попало в один из них. Дальше под ударом оказались центральные улицы возле Соборной площади, в районе универмага „Харьков“. Там мирный мужчина погиб прямо на месте. Посечен осколками фасад универмага. Горели автомобили на стоянках. Попадание в жилой дом. Там рядом парк культуры и отдыха. Дальше проспект Богдана Хмельницкого, улица Островского», — сказал Геннадий Алехин. «По предварительным данным, скорее всего это были не беспилотники, потому что были разрывы. РСЗО „Ольха“ использует как осколочно-фугасные, так и кассетные снаряды. Судя по этим разрушениям, осколкам, то скорее всего они использовали эти кассетные боеприпасы», — отметил эксперт. Атаки начались еще вчера, подчеркнул полковник. «В 23 часа они использовали РСЗО „Ольха“. Минимум три пакета выпустили. В каждом по восемь ракет. Попали в частный сектор. От прямого попадания в один жилой дом мужчина на месте скончался, четверо граждан получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, вчерашнего вечера, где-то 20-30 домов пострадало. Когда же начали утром делать подомовой обход, оказалось [поврежденными] свыше 50 домов», — сообщил собеседник агентства. Почему не все ракеты сбили в Белгородской области ВСУ наносили удары одновременно по разным местам, продолжил военный обозреватель. «Они били исключительно по мирным объектам. В центре города никаких военных объектов нет. ПВО сбивало, но это была массированная атака, били одновременно, были видимо ложные цели. Например, населенный пункт Уразово, это в Белгородском приграничье, туда прилетели РСЗО „Град“, где-то порядка 15-20 домов были повреждены. Одновременно обстреливали еще населенные пункты, которые находятся на границе Украины. Там уже наши работали ПВО минут за 10-15 до прилета ракет в центр города. Невозможно 100% сбить. ПВОшники работают здорово, честь им и хвала, особенно когда идет массированный атака. Вчера 13 сбили. Сегодня тоже много, но некоторые все-таки попали в цель», — объяснил эксперт. Как отреагировали местные жители По его словам, очень хорошо сработали оперативные службы. «Сегодня суббота, выходной день, люди гуляют. И вот эти ракеты они пакетами выпускали. Это фактически был залп по площадям. Там одна ракета 2-4 гектара накрывает. Паники нет, конечно, есть тревога, есть озабоченность, но люди помогают, аварийные оперативные службы, скорые помощи сразу приехали, раненых вывозят, машины тушат все. Сейчас уже задымления нигде нет. Вовремя объявили тревогу и попросили спрятаться в укрытии. На данный момент уже никаких прилетов. Люди находятся в укрытиях. Просят не подходить к окнам и не выезжать в центр», — подчеркнул очевидец атаки. Что будет дальше В Новый год атаки продолжатся, уверен Алехин. «Этим все не закончится. Я чувствую, что завтра у нас будет непросто. Это мог быть ответный удар за Харьков. Были нанесены удары по военным, промышленным объектам города и области. Они отвечают, огрызаются, но я чувствую, что наши тоже не будут сидеть сложа руки», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При атаке на центр Белгорода ВСУ использовали ложные цели на окраинах города и области, что помешало российской ПВО сбить все ракеты. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который оказался свидетелем произошедшего. Он уверен, что Украина продолжит обстрелы и в Новый год. ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря, накануне Нового года. Погибли десять человек, 45 пострадали. Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой для оказания помощи. «Я только оттуда, я в самом центре был. Сегодня в 15 часов была массированная атака. Было попадание в жилой сектор. Картина, конечно, ужасная была. В самом центре, на Соборной площади, там каток, рядом есть новогодние домики. Попало в один из них. Дальше под ударом оказались центральные улицы возле Соборной площади, в районе универмага „Харьков“. Там мирный мужчина погиб прямо на месте. Посечен осколками фасад универмага. Горели автомобили на стоянках. Попадание в жилой дом. Там рядом парк культуры и отдыха. Дальше проспект Богдана Хмельницкого, улица Островского», — сказал Геннадий Алехин. «По предварительным данным, скорее всего это были не беспилотники, потому что были разрывы. РСЗО „Ольха“ использует как осколочно-фугасные, так и кассетные снаряды. Судя по этим разрушениям, осколкам, то скорее всего они использовали эти кассетные боеприпасы», — отметил эксперт. Атаки начались еще вчера, подчеркнул полковник. «В 23 часа они использовали РСЗО „Ольха“. Минимум три пакета выпустили. В каждом по восемь ракет. Попали в частный сектор. От прямого попадания в один жилой дом мужчина на месте скончался, четверо граждан получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, вчерашнего вечера, где-то 20-30 домов пострадало. Когда же начали утром делать подомовой обход, оказалось [поврежденными] свыше 50 домов», — сообщил собеседник агентства. ВСУ наносили удары одновременно по разным местам, продолжил военный обозреватель. «Они били исключительно по мирным объектам. В центре города никаких военных объектов нет. ПВО сбивало, но это была массированная атака, били одновременно, были видимо ложные цели. Например, населенный пункт Уразово, это в Белгородском приграничье, туда прилетели РСЗО „Град“, где-то порядка 15-20 домов были повреждены. Одновременно обстреливали еще населенные пункты, которые находятся на границе Украины. Там уже наши работали ПВО минут за 10-15 до прилета ракет в центр города. Невозможно 100% сбить. ПВОшники работают здорово, честь им и хвала, особенно когда идет массированный атака. Вчера 13 сбили. Сегодня тоже много, но некоторые все-таки попали в цель», — объяснил эксперт. По его словам, очень хорошо сработали оперативные службы. «Сегодня суббота, выходной день, люди гуляют. И вот эти ракеты они пакетами выпускали. Это фактически был залп по площадям. Там одна ракета 2-4 гектара накрывает. Паники нет, конечно, есть тревога, есть озабоченность, но люди помогают, аварийные оперативные службы, скорые помощи сразу приехали, раненых вывозят, машины тушат все. Сейчас уже задымления нигде нет. Вовремя объявили тревогу и попросили спрятаться в укрытии. На данный момент уже никаких прилетов. Люди находятся в укрытиях. Просят не подходить к окнам и не выезжать в центр», — подчеркнул очевидец атаки. В Новый год атаки продолжатся, уверен Алехин. «Этим все не закончится. Я чувствую, что завтра у нас будет непросто. Это мог быть ответный удар за Харьков. Были нанесены удары по военным, промышленным объектам города и области. Они отвечают, огрызаются, но я чувствую, что наши тоже не будут сидеть сложа руки», — заключил собеседник URA.RU.