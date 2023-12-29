Общество Сенатор от ХМАО Исаков назвал фашизмом обстрел Белгорода 30 декабря 2023 в 23:56 Размер текста - 17 + Исаков выразил соболезнования всем жителям Белгорода Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода — самый настоящий фашизм. Такое мнение в соцсети высказал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Накануне Нового года украинские террористы атаковали центр Белгорода. Намеренно бить по гражданскому населению — это самый настоящий фашизм», — заявил Исаков в своем telegram-канале. Политик отметил, что обстрел гражданских объектов еще раз доказывает террористическую сущность ВСУ. Он пообещал, что русские воины обязательно отомстят за этот поступок, а всем жителям Белгорода принес свои искренние соболезнования. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это «кровавым преступлением», которое ВСУ совершили от бессилия изменить ситуацию на фронте. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода — самый настоящий фашизм. Такое мнение в соцсети высказал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Накануне Нового года украинские террористы атаковали центр Белгорода. Намеренно бить по гражданскому населению — это самый настоящий фашизм», — заявил Исаков в своем telegram-канале. Политик отметил, что обстрел гражданских объектов еще раз доказывает террористическую сущность ВСУ. Он пообещал, что русские воины обязательно отомстят за этот поступок, а всем жителям Белгорода принес свои искренние соболезнования. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это «кровавым преступлением», которое ВСУ совершили от бессилия изменить ситуацию на фронте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям