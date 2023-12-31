Чем известен Герой России Бушмелев, погибший в ДТП на свердловской трассе. Фото

Герой России Бушмелев разбился в ДТП на свердловской трассе 30 декабря

01 января 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Евгений Бушмелев погиб в ДТП на свердловской трассе 30 декабря Скрин: youtube-канал «Живая история» Вечером 30 декабря 2023 года на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погиб Герой России Евгений Бушмелев. URA.RU собрало информацию о погибшем, его профессиональные достижения и историю. Юношество Бушмелев Евгений Вячеславович родился 8 мая 1979 года в поселке Гари Свердловской области. После окончания 9 класса поступил в училище, где отучился на тракториста. В 1998 году был призван на службу во внутренние войска МВД РФ. Вторая чеченская война С 1999 года Бушмелев участвовал в боях Второй чеченской войны, где отличился мужеством и храбростью. Мужчина отмечал, что добровольно принял решение пойти на фронт. «Я узнал [про сбор военнослужащих на Вторую чеченскую войну], когда мне оставалось до дембеля два месяца. У нас всех по тревоге подняли и отправили. У всех спрашивали согласия, весь призыв решил поехать, уральцы в основном. Кому два месяца оставалось до дома, кому полтора <…> Хотелось это все ощутить на себе», — рассказал Евгений Бушмелев в интервью каналу «Живая история». Фрагменты из военной истории 15 октября 1999 года при штурме станицы Червленная экипаж Бушмелева в течение трех часов поддерживал наступление основных сил. Он много раз прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. Несмотря на попытки подбить БМП Бушмелева ему удавалось успешно маневрировать от выстрелов. 30 октября 1999 года у станицы Новощедринская его БМП была подбита, однако он смог выбраться и починить ее на месте. После Бушмелев спас подбитую машину товарища и отбуксировал ее на территорию своей части. Во время боев под Гудермесом он смог вывезти свою машину во фланг позиций боевиков, благодаря чему заставил их отступить. Во время боя за село Алхан-Юрт он оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и сумел вывести раненного офицера с территории боя. Бушмелев также был неоднократно отмечен за спасение раненных и нанесение больших потерь противника. Звание Героя России Высшую награду — звания Героя России, ефрейтор Бушмелев был удостоен за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе». Надлежащий указ подписал президент России 30 декабря 1999 года. Мужчине также вручили медаль «Золотая Звезда». В интервью каналу «Живая история» мужчина признался, что не хочет рассказывать о том, за что именно получил почетное звание, так как ему тяжело вспоминать страшный, травмирующий опыт. Он отметил, что самое ужасное — видеть смерть друзей, которые погибают на руках. Бушмелев подчеркнул, что во время боев действовал так, как считал нужным, а коллеги из офицерского состава отметили его доблесть и самоотверженность. Он был демобилизирован в 2000 году, после чего жил и работал в Екатеринбурге. Смертельное ДТП на Серовском тракте Евгений Бушмелев погиб на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте происшествия. Полпред УрФО Владимир Якушев выразил свои соболезнования в связи с гибелью мужчины. Он отметил, что Бушмалев был «истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком». У мужчины осталось пять дочерей. Бушмалев направлялся в поселок Гари, где живет его мама, там он планировал отпраздновать Новый год. Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 30 декабря 2023 года на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погиб Герой России Евгений Бушмелев. URA.RU собрало информацию о погибшем, его профессиональные достижения и историю. Бушмелев Евгений Вячеславович родился 8 мая 1979 года в поселке Гари Свердловской области. После окончания 9 класса поступил в училище, где отучился на тракториста. В 1998 году был призван на службу во внутренние войска МВД РФ. С 1999 года Бушмелев участвовал в боях Второй чеченской войны, где отличился мужеством и храбростью. Мужчина отмечал, что добровольно принял решение пойти на фронт. «Я узнал [про сбор военнослужащих на Вторую чеченскую войну], когда мне оставалось до дембеля два месяца. У нас всех по тревоге подняли и отправили. У всех спрашивали согласия, весь призыв решил поехать, уральцы в основном. Кому два месяца оставалось до дома, кому полтора <…> Хотелось это все ощутить на себе», — рассказал Евгений Бушмелев в интервью каналу «Живая история». 15 октября 1999 года при штурме станицы Червленная экипаж Бушмелева в течение трех часов поддерживал наступление основных сил. Он много раз прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. Несмотря на попытки подбить БМП Бушмелева ему удавалось успешно маневрировать от выстрелов. 30 октября 1999 года у станицы Новощедринская его БМП была подбита, однако он смог выбраться и починить ее на месте. После Бушмелев спас подбитую машину товарища и отбуксировал ее на территорию своей части. Во время боев под Гудермесом он смог вывезти свою машину во фланг позиций боевиков, благодаря чему заставил их отступить. Во время боя за село Алхан-Юрт он оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и сумел вывести раненного офицера с территории боя. Бушмелев также был неоднократно отмечен за спасение раненных и нанесение больших потерь противника. Высшую награду — звания Героя России, ефрейтор Бушмелев был удостоен за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе». Надлежащий указ подписал президент России 30 декабря 1999 года. Мужчине также вручили медаль «Золотая Звезда». В интервью каналу «Живая история» мужчина признался, что не хочет рассказывать о том, за что именно получил почетное звание, так как ему тяжело вспоминать страшный, травмирующий опыт. Он отметил, что самое ужасное — видеть смерть друзей, которые погибают на руках. Бушмелев подчеркнул, что во время боев действовал так, как считал нужным, а коллеги из офицерского состава отметили его доблесть и самоотверженность. Он был демобилизирован в 2000 году, после чего жил и работал в Екатеринбурге. Евгений Бушмелев погиб на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте происшествия. Полпред УрФО Владимир Якушев выразил свои соболезнования в связи с гибелью мужчины. Он отметил, что Бушмалев был «истинным патриотом своей страны, честным и скромным человеком». У мужчины осталось пять дочерей. Бушмалев направлялся в поселок Гари, где живет его мама, там он планировал отпраздновать Новый год.