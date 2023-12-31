31 декабря 2023
30 декабря 2023

Новогоднее утро принесло в ЯНАО 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз Курган, термометр, холод, низкая температура, мороз
Новогоднее утро принесло в ЯНАО морозы Фото:

Днем 1 января в Муравленко и Ноябрьске (ЯНАО) будет -30 и -32 градуса, соответственно. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«В Ноябрьске днем 1 января ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -32 градуса. Ощущается, как -39 градусов», пишет на своем сайте сервис. Также сообщается, что в Муравленко в этот же день будет -30 градусов, но ощущается, как -37.

В остальных городах ЯНАО будет от -25 до -28 градусов. При этом везде температура ощущается на 7 градусов ниже.

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Днем 1 января в Муравленко и Ноябрьске (ЯНАО) будет -30 и -32 градуса, соответственно. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «В Ноябрьске днем 1 января ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -32 градуса. Ощущается, как -39 градусов», пишет на своем сайте сервис. Также сообщается, что в Муравленко в этот же день будет -30 градусов, но ощущается, как -37. В остальных городах ЯНАО будет от -25 до -28 градусов. При этом везде температура ощущается на 7 градусов ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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