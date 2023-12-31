Новогоднее утро принесло в ЯНАО 30-градусные морозы

Новогоднее утро принесло в ЯНАО морозы
Днем 1 января в Муравленко и Ноябрьске (ЯНАО) будет -30 и -32 градуса, соответственно. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
«В Ноябрьске днем 1 января ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -32 градуса. Ощущается, как -39 градусов», пишет на своем сайте сервис. Также сообщается, что в Муравленко в этот же день будет -30 градусов, но ощущается, как -37.
В остальных городах ЯНАО будет от -25 до -28 градусов. При этом везде температура ощущается на 7 градусов ниже.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.