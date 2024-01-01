Следком пообещал найти ответственных за обстрел Донецка

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Следователи установят и найдут всех виновных в преступлениях. Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области и Донецка будут расследоваться СК России. Об этом сообщает само ведомство. Уточняется, что следователи установят и найдут всех виновных в преступлениях.

«СК России расследует очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за преступления против мирных граждан.

ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, несколько человек погибло. URA.RU сообщало подробнее об инциденте, отмечая, что известно об обстрелах на данный момент. Белгород был атакован Украиной перед Новым годом.

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Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области и Донецка будут расследоваться СК России. Об этом сообщает само ведомство. Уточняется, что следователи установят и найдут всех виновных в преступлениях. «СК России расследует очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за преступления против мирных граждан. ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, несколько человек погибло. URA.RU сообщало подробнее об инциденте, отмечая, что известно об обстрелах на данный момент. Белгород был атакован Украиной перед Новым годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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