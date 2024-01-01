Следком пообещал найти ответственных за обстрел Донецка

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области и Донецка будут расследоваться СК России. Об этом сообщает само ведомство. Уточняется, что следователи установят и найдут всех виновных в преступлениях.
«СК России расследует очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за преступления против мирных граждан.
ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, несколько человек погибло. URA.RU сообщало подробнее об инциденте, отмечая, что известно об обстрелах на данный момент. Белгород был атакован Украиной перед Новым годом.
Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области и Донецка будут расследоваться СК России. Об этом сообщает само ведомство. Уточняется, что следователи установят и найдут всех виновных в преступлениях. «СК России расследует очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за преступления против мирных граждан. ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, несколько человек погибло. URA.RU сообщало подробнее об инциденте, отмечая, что известно об обстрелах на данный момент. Белгород был атакован Украиной перед Новым годом.