31 декабря 2023
30 декабря 2023

Девочка стала первой новорожденной в ЯНАО в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Девочка родилась в Ноябрьске Фото:

Первым родившемся ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году стала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Роды приняли в перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) в половине шестого утра. Малышка весит чуть больше четырех килограммов, ее рост — 54 сантиметра. С ребенком и мамой все хорошо», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что новорожденных младенцев в Салехарде выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Акция «Новогоднее счастье в конверте» проходит с 25 декабря по 7 января.

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Первым родившемся ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году стала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Роды приняли в перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) в половине шестого утра. Малышка весит чуть больше четырех килограммов, ее рост — 54 сантиметра. С ребенком и мамой все хорошо», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что новорожденных младенцев в Салехарде выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Акция «Новогоднее счастье в конверте» проходит с 25 декабря по 7 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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