Девочка стала первой новорожденной в ЯНАО в 2024 году

Девочка родилась в Ноябрьске
Первым родившемся ребенком в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году стала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.
«Роды приняли в перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) в половине шестого утра. Малышка весит чуть больше четырех килограммов, ее рост — 54 сантиметра. С ребенком и мамой все хорошо», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что новорожденных младенцев в Салехарде выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Акция «Новогоднее счастье в конверте» проходит с 25 декабря по 7 января.
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