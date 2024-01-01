Пушилин опубликовал видео после неспокойной ночи в Донецке

Пушилин: ВСУ использовали кассетные боеприпасы при ударах по Донецку
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин отметил, что прошедшая ночь была неспокойной Фото:
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ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь

ВСУ, используя кассетные боеприпасы, пытались нанести как можно больше вреда населению Донецка в первые минуты 2024 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, назвав прошедшую ночь неспокойной.

«В результате неспокойной новогодней ночи, в результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, у нас четверо погибших. 13 человек пострадали. <…> Противник ставил себе целью нанести как можно больше вреда гражданскому населению, потому что использовал кассетные боеприпасы», — высказался Денис Пушилин в своем telegram-канале.

По его словам, удары, нанесенные ВСУ, не имели никакой военной цели. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал как можно быстрее встать на ноги. Он лишний раз подчеркнул, что устанавливать новогоднюю елку в центре Донецка — опасно, так как ВСУ могут ударить по скоплениям людей.

Все, что известно об обстрелах Донецка, URA.RU собрало в одном материале. Также ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Сватово и Лисичанску. Как отмечали региональные власти, украинские военные преследовали одну цель — запугать мирное население.

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ВСУ, используя кассетные боеприпасы, пытались нанести как можно больше вреда населению Донецка в первые минуты 2024 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, назвав прошедшую ночь неспокойной. «В результате неспокойной новогодней ночи, в результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, у нас четверо погибших. 13 человек пострадали. <…> Противник ставил себе целью нанести как можно больше вреда гражданскому населению, потому что использовал кассетные боеприпасы», — высказался Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, удары, нанесенные ВСУ, не имели никакой военной цели. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал как можно быстрее встать на ноги. Он лишний раз подчеркнул, что устанавливать новогоднюю елку в центре Донецка — опасно, так как ВСУ могут ударить по скоплениям людей. Все, что известно об обстрелах Донецка, URA.RU собрало в одном материале. Также ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Сватово и Лисичанску. Как отмечали региональные власти, украинские военные преследовали одну цель — запугать мирное население.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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