Пушилин опубликовал видео после неспокойной ночи в Донецке

Пушилин: ВСУ использовали кассетные боеприпасы при ударах по Донецку

01 января 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин отметил, что прошедшая ночь была неспокойной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь ВСУ, используя кассетные боеприпасы, пытались нанести как можно больше вреда населению Донецка в первые минуты 2024 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, назвав прошедшую ночь неспокойной. «В результате неспокойной новогодней ночи, в результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, у нас четверо погибших. 13 человек пострадали. <…> Противник ставил себе целью нанести как можно больше вреда гражданскому населению, потому что использовал кассетные боеприпасы», — высказался Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, удары, нанесенные ВСУ, не имели никакой военной цели. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал как можно быстрее встать на ноги. Он лишний раз подчеркнул, что устанавливать новогоднюю елку в центре Донецка — опасно, так как ВСУ могут ударить по скоплениям людей. Все, что известно об обстрелах Донецка, URA.RU собрало в одном материале. Также ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Сватово и Лисичанску. Как отмечали региональные власти, украинские военные преследовали одну цель — запугать мирное население.

ВСУ, используя кассетные боеприпасы, пытались нанести как можно больше вреда населению Донецка в первые минуты 2024 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, назвав прошедшую ночь неспокойной. «В результате неспокойной новогодней ночи, в результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, у нас четверо погибших. 13 человек пострадали. <…> Противник ставил себе целью нанести как можно больше вреда гражданскому населению, потому что использовал кассетные боеприпасы», — высказался Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, удары, нанесенные ВСУ, не имели никакой военной цели. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал как можно быстрее встать на ноги. Он лишний раз подчеркнул, что устанавливать новогоднюю елку в центре Донецка — опасно, так как ВСУ могут ударить по скоплениям людей. Все, что известно об обстрелах Донецка, URA.RU собрало в одном материале. Также ВСУ в первые минуты нового года нанесли удар по Сватово и Лисичанску. Как отмечали региональные власти, украинские военные преследовали одну цель — запугать мирное население.