Судебные приставы взыскали с Google и Meta* миллиардные штрафы

Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Это следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В отношении Google суд назначал два штрафа в размере 29 млрд руб., в отношении Meta — 2 млрд руб., передает «Интерфакс». Также продолжаются принудительные взыскания 74 млн рублей штрафов с Х (бывшей Twitter) и Twitch.
Ранее стало известно, что российское подразделение корпорации Google на конец августа задолжало кредиторам 20,1 миллиардов рублей. Кроме того, была информация о том, что компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России
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