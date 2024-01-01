Судебные приставы взыскали с Google и Meta* миллиардные штрафы

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Продолжаются принудительные взыскания 74 млн рублей штрафов с X и Twitch Фото:

Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Это следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении Google суд назначал два штрафа в размере 29 млрд руб., в отношении Meta — 2 млрд руб., передает «Интерфакс». Также продолжаются принудительные взыскания 74 млн рублей штрафов с Х (бывшей Twitter) и Twitch.

Ранее стало известно, что российское подразделение корпорации Google на конец августа задолжало кредиторам 20,1 миллиардов рублей. Кроме того, была информация о том, что компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России

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Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Это следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В отношении Google суд назначал два штрафа в размере 29 млрд руб., в отношении Meta — 2 млрд руб., передает «Интерфакс». Также продолжаются принудительные взыскания 74 млн рублей штрафов с Х (бывшей Twitter) и Twitch. Ранее стало известно, что российское подразделение корпорации Google на конец августа задолжало кредиторам 20,1 миллиардов рублей. Кроме того, была информация о том, что компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России. * Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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