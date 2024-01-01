Число погибших при обстреле Белгорода достигло 25: главное о СВО к вечеру 1 января

ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка в новогоднюю ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Девочка, которая получила ранения после теракта ВСУ в Белгороде, погибла, общее число погибших возросло до 25. ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 января.
- После обстрелов Белгорода число погибших увеличилось до 25. Среди них пятеро детей. За жизнь четырехлетней девочкой усилено боролись медики, однако она скончалась из-за обильного кровотечения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел Белгорода 30 декабря — это террористический акт, передает Пятый канал.
- ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка в новогоднюю ночь. Воздушная тревога звучала на всей территории Украины.
- На купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение трем механизированным бригадам ВСУ. Они располагались в районе населенных пунктов Тимковка, Терны и Стельмаховка. Противник потерял до 40 военных.
- На Краснолиманском направлении группировка «Центр» атаковала две бригады ВСУ около Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Армия Украины потеряла до 200 военных.
- ВС РФ ударили по предприятию ВСУ в Харьковской области, которое занималось производством беспилотников. Также были поражены склады с военным топливом, находившиеся вблизи Одессы, Днепропетровска и Константиновки.
- На донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных. Поражение живой силе противника было нанесено в районе Белогоровки, Клещеевки и Андреевки.
- Группировка «Восток» ударила по скоплениям живой силы ВСУ и технике в районе Новомихайловки и Урожайного. Армия Украины на южно-донецком направлении потеряла до 110 военных. Также ВС РФ на этом участке фронта уничтожили украинскую ДРГ.
- Армия России уничтожила 46 дронов ВСУ. Также был сбит вражеский Су-27 в Днепропетровской области.
- На Запорожском направлении ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ, которые находились около Работино и Новоданиловки. Противник потерял до 40 военных. На херсонском направлении армия Украины потеряла более 35 военных.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.