Число погибших при обстреле Белгорода достигло 25: главное о СВО к вечеру 1 января

Гладов: четырехлетняя девочка погибла из-за атаки ВСУ на Белгород

01 января 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка в новогоднюю ночь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девочка, которая получила ранения после теракта ВСУ в Белгороде, погибла, общее число погибших возросло до 25. ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 января. После обстрелов Белгорода число погибших увеличилось до 25. Среди них пятеро детей. За жизнь четырехлетней девочкой усилено боролись медики, однако она скончалась из-за обильного кровотечения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин заявил, что обстрел Белгорода 30 декабря — это террористический акт, передает Пятый канал.

ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка в новогоднюю ночь. Воздушная тревога звучала на всей территории Украины.

На купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение трем механизированным бригадам ВСУ. Они располагались в районе населенных пунктов Тимковка, Терны и Стельмаховка. Противник потерял до 40 военных.

ВС РФ нанесли огневое поражение трем механизированным бригадам ВСУ. Они располагались в районе населенных пунктов Тимковка, Терны и Стельмаховка. Противник потерял до 40 военных. На Краснолиманском направлении группировка «Центр» атаковала две бригады ВСУ около Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Армия Украины потеряла до 200 военных.

группировка «Центр» атаковала две бригады ВСУ около Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Армия Украины потеряла до 200 военных. ВС РФ ударили по предприятию ВСУ в Харьковской области, которое занималось производством беспилотников. Также были поражены склады с военным топливом, находившиеся вблизи Одессы, Днепропетровска и Константиновки.

На донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных. Поражение живой силе противника было нанесено в районе Белогоровки, Клещеевки и Андреевки.

ВСУ потеряли до 260 военных. Поражение живой силе противника было нанесено в районе Белогоровки, Клещеевки и Андреевки. Группировка «Восток» ударила по скоплениям живой силы ВСУ и технике в районе Новомихайловки и Урожайного. Армия Украины на южно-донецком направлении потеряла до 110 военных. Также ВС РФ на этом участке фронта уничтожили украинскую ДРГ.

направлении потеряла до 110 военных. Также ВС РФ на этом участке фронта уничтожили украинскую ДРГ. Армия России уничтожила 46 дронов ВСУ. Также был сбит вражеский Су-27 в Днепропетровской области.

На Запорожском направлении ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ, которые находились около Работино и Новоданиловки. Противник потерял до 40 военных. На херсонском направлении армия Украины потеряла более 35 военных.

Девочка, которая получила ранения после теракта ВСУ в Белгороде, погибла, общее число погибших возросло до 25. ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Донецка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 января.