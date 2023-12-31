Артюхов лично поздравил жительницу ЯНАО, чей ребенок первым родился в 2024 году

01 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Артюхов поздравил маму из Ноябрьска, которая первой стала мамой в 2024 году Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Первый ребенок в Ямало-Ненецком автономном округе в новом 2024 году появился на свет в Ноябрьске. Малышку Софию и ее маму губернатор округа Дмитрий Артюхов лично поздравил с праздником. «Год детства на Ямале открыла малышка София, которая родилась сегодня рано утром в Ноябрьске. Поздравляю семьи с таким важным событием», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Артюхов также поздравил северянок, ставших мамами в новогоднюю ночь. Слова благодарности губернатор Ямала выразил и медикам. Он пожелал им как можно больше работы в новом году, что бы рождалось как можно больше ямальцев. В преддверии Нового года Артюхов лично встретился и поздравил сотрудников служб, оставшихся на рабочем месте в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остались 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсировали более 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.

Первый ребенок в Ямало-Ненецком автономном округе в новом 2024 году появился на свет в Ноябрьске. Малышку Софию и ее маму губернатор округа Дмитрий Артюхов лично поздравил с праздником. «Год детства на Ямале открыла малышка София, которая родилась сегодня рано утром в Ноябрьске. Поздравляю семьи с таким важным событием», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Артюхов также поздравил северянок, ставших мамами в новогоднюю ночь. Слова благодарности губернатор Ямала выразил и медикам. Он пожелал им как можно больше работы в новом году, что бы рождалось как можно больше ямальцев. В преддверии Нового года Артюхов лично встретился и поздравил сотрудников служб, оставшихся на рабочем месте в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остались 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсировали более 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.