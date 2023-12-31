31 декабря 2023

Артюхов лично поздравил жительницу ЯНАО, чей ребенок первым родился в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поздравил маму из Ноябрьска, которая первой стала мамой в 2024 году Фото:

Первый ребенок в Ямало-Ненецком автономном округе в новом 2024 году появился на свет в Ноябрьске. Малышку Софию и ее маму губернатор округа Дмитрий Артюхов лично поздравил с праздником.

«Год детства на Ямале открыла малышка София, которая родилась сегодня рано утром в Ноябрьске. Поздравляю семьи с таким важным событием», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Артюхов также поздравил северянок, ставших мамами в новогоднюю ночь. Слова благодарности губернатор Ямала выразил и медикам. Он пожелал им как можно больше работы в новом году, что бы рождалось как можно больше ямальцев.

В преддверии Нового года Артюхов лично встретился и поздравил сотрудников служб, оставшихся на рабочем месте в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остались 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсировали более 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.

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Первый ребенок в Ямало-Ненецком автономном округе в новом 2024 году появился на свет в Ноябрьске. Малышку Софию и ее маму губернатор округа Дмитрий Артюхов лично поздравил с праздником. «Год детства на Ямале открыла малышка София, которая родилась сегодня рано утром в Ноябрьске. Поздравляю семьи с таким важным событием», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Артюхов также поздравил северянок, ставших мамами в новогоднюю ночь. Слова благодарности губернатор Ямала выразил и медикам. Он пожелал им как можно больше работы в новом году, что бы рождалось как можно больше ямальцев. В преддверии Нового года Артюхов лично встретился и поздравил сотрудников служб, оставшихся на рабочем месте в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остались 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсировали более 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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