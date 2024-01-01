На публично сжегшую паспорт РФ блогершу завели уголовное дело

02 января 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU СКР по Брянской области возбудил уголовное дело на 22-летнюю блогершу, которая публично сожгла паспорт РФ. Девушку уже задержали, сообщили в пресс-службе ведомства. «Рано утром 1 января девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице второй Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом РФ, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения. Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан России. Следователи возбудили уголовное дело», — пишет telegram-канал «Следком». Силовики уже задержали нарушительницу Девушка является уроженкой Москвы. К расследованию уголовного дела присоединились сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России. «Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», — добавили в ведомстве. Против певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело за публичное сожжение российского паспорта. Тем самым против него возбуждено уже четыре материала. В настоящее время артист находится под арестом до 24 января.

СКР по Брянской области возбудил уголовное дело на 22-летнюю блогершу, которая публично сожгла паспорт РФ. Девушку уже задержали, сообщили в пресс-службе ведомства. «Рано утром 1 января девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице второй Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом РФ, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения. Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан России. Следователи возбудили уголовное дело», — пишет telegram-канал «Следком». Силовики уже задержали нарушительницу Девушка является уроженкой Москвы. К расследованию уголовного дела присоединились сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России. «Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», — добавили в ведомстве. Против певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело за публичное сожжение российского паспорта. Тем самым против него возбуждено уже четыре материала. В настоящее время артист находится под арестом до 24 января.