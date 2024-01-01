Задержан четвертый подозреваемый в нападении на ветеранов СВО в Челябинске

Сотрудники полиции рано утром 2 января задержали в Челябинске четвертого подозреваемого в нападении на участников СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции. Все задержанные являются гражданами России.
«Под утро 2 января задержан четвертый подозреваемый. Он, как и задержанные ранее трое подозреваемых, является гражданином России. Из четверых трое родились в Челябинске. Еще один — в прошлом иностранец, но давно живет в Челябинске», — рассказал источник.
По данным URA.RU, драке во дворе одного из жилых домов Советского района в ночь на 1 января предшествовал бытовой конфликт. Пятеро граждан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вели себя вызывающе. Они оскорбяли женщин, которые ждали такси. За жен вступились их мужья, ветераны СВО. Хулиганы напали на бойцов.
Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Троих нападавших задержали 1 января. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону информацию о задержании четвертого нападавшего на участников СВО пока не подтвердили.
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