Москва выделит Кургану два миллиарда рублей на ремонт дорог

Курганская область получит на ремонт дорог из федерального бюджета более 1,94 миллиарда рублей в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Информация об этом содержится в соответствующем постановлении от 27 декабря 2023 года, которое размещено на официальном портале правовой информации.
«Предоставления в 2024—2026 годах субсидий из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние дорог и искусственных дорожных сооружений в Курганской области. На 2024 год выделено 1,9463 млрд рублей», — указано в документах портала. Также сообщается, что в 2025 году на эти цели планируется заложить сумму в размере 815 миллионов рублей. А на 2026 год — 672 млн рублей.
Из всех регионов УрФО сумма в 1,9 млрд рублей, выделенная Курганской области, является самой крупной субсидией на дороги в 2024 году. К примеру, Челябинской области на этот год дадут 1,34 млрд рублей, в Свердловской области — 1,51 миллиарда рублей, а в Тюменской области — около 600 млн рублей.
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