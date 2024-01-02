Среди регионов УрФО Тюмень и ЯНАО меньше нуждаются в правительственных дотациях

Глава правительства России Михаил Мишустин выделил Тюменской области 2,2 миллиарда рублей, а ЯНАО 0,44 миллиарда рублей на софинансирование трехлетней программы дорожного ремонта. Это наименьшие значения среди регионов УрФО, следует из постановления правительства РФ, опубликованном 2 января.
«На ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2024 год выделено Тюменской области 0,59 миллиарда рублей, ЯНАО — 0,16 миллиарда рублей. Программа рассчитана на три года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства РФ.
За три года в Челябинской области на программу дорожного строительства должны потратить 5,5 миллиардов рублей. Свердловская область получит 6,5 миллиардов рублей, Югра — 2,78 миллиарда рублей, а Курганская область — 3,5 миллиарда рублей.
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