Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Сургут

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., аэропорт, аэропорт челябинск, баландино
Вылет рейса из Челябинска в Сургут задержали на шесть часов Фото:

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Челябинска в Сургут. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что борт авиакомпании Utair должен был вылететь в 16.30 из аэропорта Баландино, однако планируемое время вылета перенесли до 22.30.

«Задержка рейса в Сургут на контроле транспортной прокуратуры. По технической причине 2 января 2024 в аэропорту Челябинска (Баландино) произошла задержка рейса № 260 по маршруту Челябинск — Сургут авиакомпании Utair. Время вылета по расписанию 16 часов 30 минут, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — указано в публикации.

По данным ведомства, на рейс ожидается 67 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало о задержке рейсов из ХМАО и ЯНАО в Тюмень. Самолеты из Нягани и Белоярского обещали прибыть в течение двух часов, дольше всех отправки борта пришлось ждать пассажирам из Нового Уренгоя — более семи часов.

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Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Челябинска в Сургут. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что борт авиакомпании Utair должен был вылететь в 16.30 из аэропорта Баландино, однако планируемое время вылета перенесли до 22.30. «Задержка рейса в Сургут на контроле транспортной прокуратуры. По технической причине 2 января 2024 в аэропорту Челябинска (Баландино) произошла задержка рейса № 260 по маршруту Челябинск — Сургут авиакомпании Utair. Время вылета по расписанию 16 часов 30 минут, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — указано в публикации. По данным ведомства, на рейс ожидается 67 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейсов из ХМАО и ЯНАО в Тюмень. Самолеты из Нягани и Белоярского обещали прибыть в течение двух часов, дольше всех отправки борта пришлось ждать пассажирам из Нового Уренгоя — более семи часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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