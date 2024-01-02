Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Сургут

02 января 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Вылет рейса из Челябинска в Сургут задержали на шесть часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Челябинска в Сургут. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что борт авиакомпании Utair должен был вылететь в 16.30 из аэропорта Баландино, однако планируемое время вылета перенесли до 22.30. «Задержка рейса в Сургут на контроле транспортной прокуратуры. По технической причине 2 января 2024 в аэропорту Челябинска (Баландино) произошла задержка рейса № 260 по маршруту Челябинск — Сургут авиакомпании Utair. Время вылета по расписанию 16 часов 30 минут, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — указано в публикации. По данным ведомства, на рейс ожидается 67 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейсов из ХМАО и ЯНАО в Тюмень. Самолеты из Нягани и Белоярского обещали прибыть в течение двух часов, дольше всех отправки борта пришлось ждать пассажирам из Нового Уренгоя — более семи часов.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Челябинска в Сургут. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что борт авиакомпании Utair должен был вылететь в 16.30 из аэропорта Баландино, однако планируемое время вылета перенесли до 22.30. «Задержка рейса в Сургут на контроле транспортной прокуратуры. По технической причине 2 января 2024 в аэропорту Челябинска (Баландино) произошла задержка рейса № 260 по маршруту Челябинск — Сургут авиакомпании Utair. Время вылета по расписанию 16 часов 30 минут, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — указано в публикации. По данным ведомства, на рейс ожидается 67 пассажиров. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейсов из ХМАО и ЯНАО в Тюмень. Самолеты из Нягани и Белоярского обещали прибыть в течение двух часов, дольше всех отправки борта пришлось ждать пассажирам из Нового Уренгоя — более семи часов.