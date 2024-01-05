«РВ»: армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

06 января 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

«РВ»: российские солдаты наносят более 100 ударов в сутки по Авдеевке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России 4 января активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация», — сказано в сообщении. По позициям ВСУ приходятся удары артиллерии, а также авиаудары. Согласно информации telegram-канала, ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. «Если считать более мелкие удары, то это более 100 ударов в сутки», — добавили там. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации ответ получить не удалось. ВС РФ 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. После взрывов мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Также после атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года Россия нанесла ответный удар по Украине.

Вооруженные силы России 4 января активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация», — сказано в сообщении. По позициям ВСУ приходятся удары артиллерии, а также авиаудары. Согласно информации telegram-канала, ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. «Если считать более мелкие удары, то это более 100 ударов в сутки», — добавили там. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации ответ получить не удалось. ВС РФ 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. После взрывов мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Также после атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года Россия нанесла ответный удар по Украине.