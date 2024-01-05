«РВ»: армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

Вооруженные силы России 4 января активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация», — сказано в сообщении. По позициям ВСУ приходятся удары артиллерии, а также авиаудары.
Согласно информации telegram-канала, ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. «Если считать более мелкие удары, то это более 100 ударов в сутки», — добавили там.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации ответ получить не удалось.
ВС РФ 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. После взрывов мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Также после атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года Россия нанесла ответный удар по Украине.
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