05 января 2024

«РВ»: армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, армия, военные, столкновение, атака, штурм, спецоперация, контртеррористическая операция, тактика, бой, солдат, войсковая операция, кто
«РВ»: российские солдаты наносят более 100 ударов в сутки по Авдеевке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России 4 января активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация», — сказано в сообщении. По позициям ВСУ приходятся удары артиллерии, а также авиаудары.

Согласно информации telegram-канала, ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. «Если считать более мелкие удары, то это более 100 ударов в сутки», — добавили там.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации ответ получить не удалось.

ВС РФ 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. После взрывов мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Также после атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года Россия нанесла ответный удар по Украине.

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Вооруженные силы России 4 января активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация», — сказано в сообщении. По позициям ВСУ приходятся удары артиллерии, а также авиаудары. Согласно информации telegram-канала, ежедневно армия России из разного вооружения производит более 40 массированных обстрелов по Авдеевке. «Если считать более мелкие удары, то это более 100 ударов в сутки», — добавили там. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны России. На момент публикации ответ получить не удалось. ВС РФ 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. После взрывов мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Также после атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года Россия нанесла ответный удар по Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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