05 января 2024

Глава Салехарда прокомментировал ситуацию с отключением электричества в городе

Свет в Салехарде отключили из-за аварии на двух участках электросети
© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение в Салехарде полностью восстановлено Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский сообщил, что ночью с 5 на 6 января произошли аварии сразу на двух участках электросети Надым-Салехард. Он рассказал, что все специалисты были максимально задействованы, несмотря на сложные погодные условия.

«Ночью произошла серьезная авария сразу на двух магистралях Россетей по ветке Надым-Салехард. АО „Салехардэнерго“ и РСК Ямала сделали все, что было в их силах, чтобы обеспечить резервным питанием наш город — потребовалось веерное отключение потребителей. Добавлю, что все специалисты были максимально задействованы, несмотря на сложные погодные условия последствия аварии были устранены», — написал Титовский в своем telegram-канале.

В 17:40 были завершены последние работы, и полностью восстановлено электроснабжение. Глава города поблагодарил всех жителей за проявленное понимание и терпение.

В Салехарде бригада «РСК Ямала» не допустила длительного отсутствия энергоснабжения из-за проблем на сетях «Россетей». Однако немного позже энергетики произвели «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. По предварительным данным, всему виной погодные условия. Последние отключения электроэнергии были в северной части Салехарда в 17:00. Сейчас проблема полностью устранена.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский сообщил, что ночью с 5 на 6 января произошли аварии сразу на двух участках электросети Надым-Салехард. Он рассказал, что все специалисты были максимально задействованы, несмотря на сложные погодные условия. «Ночью произошла серьезная авария сразу на двух магистралях Россетей по ветке Надым-Салехард. АО „Салехардэнерго“ и РСК Ямала сделали все, что было в их силах, чтобы обеспечить резервным питанием наш город — потребовалось веерное отключение потребителей. Добавлю, что все специалисты были максимально задействованы, несмотря на сложные погодные условия последствия аварии были устранены», — написал Титовский в своем telegram-канале. В 17:40 были завершены последние работы, и полностью восстановлено электроснабжение. Глава города поблагодарил всех жителей за проявленное понимание и терпение. В Салехарде бригада «РСК Ямала» не допустила длительного отсутствия энергоснабжения из-за проблем на сетях «Россетей». Однако немного позже энергетики произвели «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. По предварительным данным, всему виной погодные условия. Последние отключения электроэнергии были в северной части Салехарда в 17:00. Сейчас проблема полностью устранена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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