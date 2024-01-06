В Тюменской области коммунальщики вышли на борьбу со снегом и мусором

07 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Дополнительная техника вне графика вышла для расчистки улиц и дворов Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселениях Уватского района Тюменской области дополнительно вне графика коммунальные службы вывозят мусор и расчищают от снега тротуары и улицы. Районные власти в соцсети сообщили, что меры были предприняты сразу после жалоб жителей. «В Демьянке, Ивановке, Туртасе и Увате расчищают дороги и тротуары от снега и вывозят мусор. Обращения о ненадлежащем содержании автодорог и переполненных контейнерах написали местные жители», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Вячеслав Елизаров после обращений граждан провел оперативное совещание по устранению проблем. В тот же день для вывоза ТКО вне графика было привлечено три дополнительных мусоровоза. Также доптехника была задействована в уборке снега. В Туртасе очищены дороги на улицах Мира, Уватской, Юбилейной, Свободы, Белоярской, Дружбы, а также в Горнослинкино, Демьянке, Ивановке, Осиннике, Увате и Уках. Сбор мусора в Туртасе, Уках, Горнослинкино, Демьянском, Демьянке, Мугене, Малом Нарысе, Красном Яре, Алымке, левобережном Увате, а также во всех малых населенных пунктах планируется 7 января. В новогодние праздники с последствиями снегопадов боролись и коммунальные службы Тюмени. За несколько дней выпала почти половина месячной нормы осадков. Акцент делается на уборку снега с пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, подходов к остановкам общественного транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселениях Уватского района Тюменской области дополнительно вне графика коммунальные службы вывозят мусор и расчищают от снега тротуары и улицы. Районные власти в соцсети сообщили, что меры были предприняты сразу после жалоб жителей. «В Демьянке, Ивановке, Туртасе и Увате расчищают дороги и тротуары от снега и вывозят мусор. Обращения о ненадлежащем содержании автодорог и переполненных контейнерах написали местные жители», — сообщается в telegram-канале местных властей. Глава района Вячеслав Елизаров после обращений граждан провел оперативное совещание по устранению проблем. В тот же день для вывоза ТКО вне графика было привлечено три дополнительных мусоровоза. Также доптехника была задействована в уборке снега. В Туртасе очищены дороги на улицах Мира, Уватской, Юбилейной, Свободы, Белоярской, Дружбы, а также в Горнослинкино, Демьянке, Ивановке, Осиннике, Увате и Уках. Сбор мусора в Туртасе, Уках, Горнослинкино, Демьянском, Демьянке, Мугене, Малом Нарысе, Красном Яре, Алымке, левобережном Увате, а также во всех малых населенных пунктах планируется 7 января. В новогодние праздники с последствиями снегопадов боролись и коммунальные службы Тюмени. За несколько дней выпала почти половина месячной нормы осадков. Акцент делается на уборку снега с пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, подходов к остановкам общественного транспорта. Работы ведутся в круглосуточном режиме.