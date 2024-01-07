В ДНР вскрылся картельный сговор по ценам на яйца

Пушилин: выявлены признаки картельного сговора при проверке цен на яйца в ДНР
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Яица. Тюмень , яйца, яица
По факту завышения цен на яйца назначены проверки в ДНР, заявил Денис Пушилин Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Цены на яйца в ДНР выросли из-за картельного сговора. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца… выявила признаки картельного сговора», — заявил Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Глава ДНР рассказал, что было выявлено одномоментное завышение цен, сейчас проходят проверки. Были заведены дела.

В Совете Федерации уверены, что цены на яйца упадут весной 2024 года. Это произойдет, если принятые правительством меры начнут в полной мере функционировать. Как отмечал Росстат, с начала по конец 2023 года цены на яйца выросли на 46,18%. Президент России Владимир Путин заявлял, что среди возможных причин — рост спроса на продукцию при отсутствии расширения производства, передает RT.

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Цены на яйца в ДНР выросли из-за картельного сговора. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца… выявила признаки картельного сговора», — заявил Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Глава ДНР рассказал, что было выявлено одномоментное завышение цен, сейчас проходят проверки. Были заведены дела. В Совете Федерации уверены, что цены на яйца упадут весной 2024 года. Это произойдет, если принятые правительством меры начнут в полной мере функционировать. Как отмечал Росстат, с начала по конец 2023 года цены на яйца выросли на 46,18%. Президент России Владимир Путин заявлял, что среди возможных причин — рост спроса на продукцию при отсутствии расширения производства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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