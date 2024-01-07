В ДНР вскрылся картельный сговор по ценам на яйца

Цены на яйца в ДНР выросли из-за картельного сговора. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
«Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца… выявила признаки картельного сговора», — заявил Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Глава ДНР рассказал, что было выявлено одномоментное завышение цен, сейчас проходят проверки. Были заведены дела.
В Совете Федерации уверены, что цены на яйца упадут весной 2024 года. Это произойдет, если принятые правительством меры начнут в полной мере функционировать. Как отмечал Росстат, с начала по конец 2023 года цены на яйца выросли на 46,18%. Президент России Владимир Путин заявлял, что среди возможных причин — рост спроса на продукцию при отсутствии расширения производства, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.