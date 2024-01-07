07 января 2024

В Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры толпились в салоне поезда и садились на чужие места, отметил очевидец Фото:

Екатеринбуржцы приобрели билеты на «Орлан» до Челябинска, но состав поезда пришел из двух вагонов вместо трех положенных, из-за чего 60 человек были вынуждены толпиться в салоне. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», — сказал читатель агентства, ставший очевидцем инцидента.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Такая же ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказал, что в салоне поезда пассажиры чуть не устроили драку за свободные места.

Обновлено в 01:26.

«По техническим причинам пригородный поезд отправлен составом из двух вагонов вместо трех. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, а также мы вернем денежные средства тем, кому не хватило мест», — прокомментировали в компании.

Людям пришлось стоять в проходах
Людям пришлось стоять в проходах
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Екатеринбуржцы приобрели билеты на «Орлан» до Челябинска, но состав поезда пришел из двух вагонов вместо трех положенных, из-за чего 60 человек были вынуждены толпиться в салоне. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», — сказал читатель агентства, ставший очевидцем инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Такая же ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказал, что в салоне поезда пассажиры чуть не устроили драку за свободные места. Обновлено в 01:26. «По техническим причинам пригородный поезд отправлен составом из двух вагонов вместо трех. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, а также мы вернем денежные средства тем, кому не хватило мест», — прокомментировали в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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