В Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Фото

07 января 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Пассажиры толпились в салоне поезда и садились на чужие места, отметил очевидец Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы приобрели билеты на «Орлан» до Челябинска, но состав поезда пришел из двух вагонов вместо трех положенных, из-за чего 60 человек были вынуждены толпиться в салоне. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», — сказал читатель агентства, ставший очевидцем инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Такая же ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказал, что в салоне поезда пассажиры чуть не устроили драку за свободные места. Обновлено в 01:26. «По техническим причинам пригородный поезд отправлен составом из двух вагонов вместо трех. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, а также мы вернем денежные средства тем, кому не хватило мест», — прокомментировали в компании. Людям пришлось стоять в проходах Фото: читатель URA.RU

Екатеринбуржцы приобрели билеты на «Орлан» до Челябинска, но состав поезда пришел из двух вагонов вместо трех положенных, из-за чего 60 человек были вынуждены толпиться в салоне. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», — сказал читатель агентства, ставший очевидцем инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Такая же ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказал, что в салоне поезда пассажиры чуть не устроили драку за свободные места. Обновлено в 01:26. «По техническим причинам пригородный поезд отправлен составом из двух вагонов вместо трех. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, а также мы вернем денежные средства тем, кому не хватило мест», — прокомментировали в компании.