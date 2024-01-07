Екатеринбуржцы приобрели билеты на «Орлан» до Челябинска, но состав поезда пришел из двух вагонов вместо трех положенных, из-за чего 60 человек были вынуждены толпиться в салоне. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», — сказал читатель агентства, ставший очевидцем инцидента.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Такая же ситуация произошла с поездом «Орлан» 2 января. Тогда жители Челябинска приобрели билеты в несуществующий вагон до Екатеринбурга. Очевидец рассказал, что в салоне поезда пассажиры чуть не устроили драку за свободные места.
Обновлено в 01:26.
«По техническим причинам пригородный поезд отправлен составом из двух вагонов вместо трех. Свердловская пригородная компания приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, а также мы вернем денежные средства тем, кому не хватило мест», — прокомментировали в компании.
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