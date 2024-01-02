Пассажирам продали билеты в несуществующий вагон рейса Челябинск — Екатеринбург

02 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Свердловская пригородная компания принесла извинения пассажирам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирам поезда «Орлан», следовавшим 2 января из Челябинска в Екатеринбург, продали билеты в вагон, которого не было. Обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку и принесла извинения. «Поезд оказался на один вагон меньше, чем продано билетов. В итоге занимали места без привязки к билетам. Чуть не подрались!» — рассказал изданию «КП-Челябинск» один из пассажиров. Многим пассажирам пришлось ехать стоя в проходах. Те, кому не досталось места требовали возврата денег. В СПК признали сложности с рейсом № 7007/7027 из Челябинска в Екатеринбург. «В рейс пригородного поезда по техническим причинам отправился состав из двух вагонов вместо трех. СПК приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — заявили в пресс-службе компании. 1 января «Орлан», следовавший из Челябинска в Екатеринбург, более двух часов простоял возле Аргаяша. Причиной стала поломка тепловоза пассажирского поезд №149 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, следовавшего впереди. На этом участке также были задержаны поезда № 6903 «Челябинск — Верхний Уфалей» и «Орлан» №7010 «Екатеринбург — Челябинск». В ЮУЖДД извинились за задержку рейсов.

Пассажирам поезда «Орлан», следовавшим 2 января из Челябинска в Екатеринбург, продали билеты в вагон, которого не было. Обслуживавшая рейс Свердловская пригородная компания (СПК) признала ошибку и принесла извинения. «Поезд оказался на один вагон меньше, чем продано билетов. В итоге занимали места без привязки к билетам. Чуть не подрались!» — рассказал изданию «КП-Челябинск» один из пассажиров. Многим пассажирам пришлось ехать стоя в проходах. Те, кому не досталось места требовали возврата денег. В СПК признали сложности с рейсом № 7007/7027 из Челябинска в Екатеринбург. «В рейс пригородного поезда по техническим причинам отправился состав из двух вагонов вместо трех. СПК приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства», — заявили в пресс-службе компании. 1 января «Орлан», следовавший из Челябинска в Екатеринбург, более двух часов простоял возле Аргаяша. Причиной стала поломка тепловоза пассажирского поезд №149 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, следовавшего впереди. На этом участке также были задержаны поезда № 6903 «Челябинск — Верхний Уфалей» и «Орлан» №7010 «Екатеринбург — Челябинск». В ЮУЖДД извинились за задержку рейсов.