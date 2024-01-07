07 января 2024

Глава СК взялся за дело об избиении ребенка отсидевшей матерью в Красноуральске

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела из Красноуральска (Свердловская область), в котором женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, избивала шестилетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по сообщению об истязании шестилетнего ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, установленных при ее проведении», — пишет telegram-канал «Следком».

Местные следователи уже начали расследовать дело об избиении ребенка матерью. По словам бабушки, женщина била шестилетнего мальчика ногой по лицу до крови. В свою очередь мать опровергла заявления бабушки, отметив, что дала малолетнему ребенку по губам ладонью за мат.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела из Красноуральска (Свердловская область), в котором женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, избивала шестилетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по сообщению об истязании шестилетнего ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, установленных при ее проведении», — пишет telegram-канал «Следком». Местные следователи уже начали расследовать дело об избиении ребенка матерью. По словам бабушки, женщина била шестилетнего мальчика ногой по лицу до крови. В свою очередь мать опровергла заявления бабушки, отметив, что дала малолетнему ребенку по губам ладонью за мат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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