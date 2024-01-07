Глава СК взялся за дело об избиении ребенка отсидевшей матерью в Красноуральске

08 января 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела из Красноуральска (Свердловская область), в котором женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, избивала шестилетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по сообщению об истязании шестилетнего ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, установленных при ее проведении», — пишет telegram-канал «Следком». Местные следователи уже начали расследовать дело об избиении ребенка матерью. По словам бабушки, женщина била шестилетнего мальчика ногой по лицу до крови. В свою очередь мать опровергла заявления бабушки, отметив, что дала малолетнему ребенку по губам ладонью за мат.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела из Красноуральска (Свердловская область), в котором женщина, освободившаяся из мест лишения свободы, избивала шестилетнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по сообщению об истязании шестилетнего ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, установленных при ее проведении», — пишет telegram-канал «Следком». Местные следователи уже начали расследовать дело об избиении ребенка матерью. По словам бабушки, женщина била шестилетнего мальчика ногой по лицу до крови. В свою очередь мать опровергла заявления бабушки, отметив, что дала малолетнему ребенку по губам ладонью за мат.