Бабушка рассказала, как отсидевшая мать избила сына в Красноуральске

Бабушка избитого в Красноуральске мальчика заявила, что мать ударила его ногой

07 января 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Мальчик прожил с пенсионеркой больше трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Лесного (закрытый город в Свердловской области) — бабушка 6-летнего мальчика, которого избила недавно отсидевшая мать, рассказала о происшествии. Она заявила, что женщина ударила ребенка по лицу ногой. Информация об этом появилась в сети. «С ноги ударила по подбородку так, что у ребенка пошла кровь из десен и стали шататься зубы. Она сказала, что в следующий раз он получит сильнее. Он сильно плакал <…> Он не хочет жить с мамой, просит у бабушки помощи», — говорится в обращении пенсионерки, опубликованном в telegram-канале «Открытый Лесной». Ребенок жил с бабушкой больше трех лет, пока его мать отбывала наказание в местах лишения свободы. После ее освобождения в Красноуральске органы опеки вернули сына маме. Во время новогодних каникул ребенка привезли к бабушке, где он рассказал, что родители бьют его, а на теле мальчика пенсионерка заметила следы побоев. Сейчас Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание». Полиция и органы опеки выясняют, в каких обстоятельствах воспитывался ребенок. У мальчика также есть две сестры.

Жительница Лесного (закрытый город в Свердловской области) — бабушка 6-летнего мальчика, которого избила недавно отсидевшая мать, рассказала о происшествии. Она заявила, что женщина ударила ребенка по лицу ногой. Информация об этом появилась в сети. «С ноги ударила по подбородку так, что у ребенка пошла кровь из десен и стали шататься зубы. Она сказала, что в следующий раз он получит сильнее. Он сильно плакал <…> Он не хочет жить с мамой, просит у бабушки помощи», — говорится в обращении пенсионерки, опубликованном в telegram-канале «Открытый Лесной». Ребенок жил с бабушкой больше трех лет, пока его мать отбывала наказание в местах лишения свободы. После ее освобождения в Красноуральске органы опеки вернули сына маме. Во время новогодних каникул ребенка привезли к бабушке, где он рассказал, что родители бьют его, а на теле мальчика пенсионерка заметила следы побоев. Сейчас Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание». Полиция и органы опеки выясняют, в каких обстоятельствах воспитывался ребенок. У мальчика также есть две сестры.