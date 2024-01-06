06 января 2024

Бабушка рассказала, как отсидевшая мать избила сына в Красноуральске

Бабушка избитого в Красноуральске мальчика заявила, что мать ударила его ногой
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Мальчик прожил с пенсионеркой больше трех лет Фото:

Жительница Лесного (закрытый город в Свердловской области) — бабушка 6-летнего мальчика, которого избила недавно отсидевшая мать, рассказала о происшествии. Она заявила, что женщина ударила ребенка по лицу ногой. Информация об этом появилась в сети.

«С ноги ударила по подбородку так, что у ребенка пошла кровь из десен и стали шататься зубы. Она сказала, что в следующий раз он получит сильнее. Он сильно плакал <…> Он не хочет жить с мамой, просит у бабушки помощи», — говорится в обращении пенсионерки, опубликованном в telegram-канале «Открытый Лесной».

Ребенок жил с бабушкой больше трех лет, пока его мать отбывала наказание в местах лишения свободы. После ее освобождения в Красноуральске органы опеки вернули сына маме. Во время новогодних каникул ребенка привезли к бабушке, где он рассказал, что родители бьют его, а на теле мальчика пенсионерка заметила следы побоев.

Сейчас Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание». Полиция и органы опеки выясняют, в каких обстоятельствах воспитывался ребенок. У мальчика также есть две сестры.

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Жительница Лесного (закрытый город в Свердловской области) — бабушка 6-летнего мальчика, которого избила недавно отсидевшая мать, рассказала о происшествии. Она заявила, что женщина ударила ребенка по лицу ногой. Информация об этом появилась в сети. «С ноги ударила по подбородку так, что у ребенка пошла кровь из десен и стали шататься зубы. Она сказала, что в следующий раз он получит сильнее. Он сильно плакал <…> Он не хочет жить с мамой, просит у бабушки помощи», — говорится в обращении пенсионерки, опубликованном в telegram-канале «Открытый Лесной». Ребенок жил с бабушкой больше трех лет, пока его мать отбывала наказание в местах лишения свободы. После ее освобождения в Красноуральске органы опеки вернули сына маме. Во время новогодних каникул ребенка привезли к бабушке, где он рассказал, что родители бьют его, а на теле мальчика пенсионерка заметила следы побоев. Сейчас Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание». Полиция и органы опеки выясняют, в каких обстоятельствах воспитывался ребенок. У мальчика также есть две сестры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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