Жительница Красноуральска опровергла заявление, что она избила своего сына

07 января 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Мать ребенка заявила, что бабушка хочет отобрать у нее детей Фото: Размик Закарян © URA.RU Недавно вышедшая из мест лишения свободы мать шестилетнего мальчика из Красноуральска опровергла слова бабушки о том, что она ударила ребенка по лицу ногой. Она также заявила, что бабушка пытается отобрать у нее детей. Информация об этом появилась в сети. «Я не била ребенка, тем более ногами. Да, я дала ему по губам ладошкой за мат. После бабушки он пришел изрядным матерщинником. Все это время мальчик мог общаться с бабушкой <…> Мы используем сторонних психологов, чтобы выяснить, что внушала ему бабушка», — говорит мать мальчика в обращении в telegram-канале «Открытый Лесной». По словам женщины, бабушка убедила мальчика, что если он поедет от нее домой, то мама там убьет его. Также мать мальчика заявила, что бабушка часто угрожала забрать у нее детей и именно из-за пенсионерки ей пришлось поменять место жительства. Детей опросили сотрудники ПДН и полиция. Бабушке мальчика женщина приходится невесткой. По словам матери ребенка, его отец сейчас находится в Лесном, пьет и ведет аморальный образ жизни. Ранее бабушка мальчика заявила, что мать ударила его ногой по подбородку так, что из десен пошла кровь и начали шататься зубы. Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание».

Недавно вышедшая из мест лишения свободы мать шестилетнего мальчика из Красноуральска опровергла слова бабушки о том, что она ударила ребенка по лицу ногой. Она также заявила, что бабушка пытается отобрать у нее детей. Информация об этом появилась в сети. «Я не била ребенка, тем более ногами. Да, я дала ему по губам ладошкой за мат. После бабушки он пришел изрядным матерщинником. Все это время мальчик мог общаться с бабушкой <…> Мы используем сторонних психологов, чтобы выяснить, что внушала ему бабушка», — говорит мать мальчика в обращении в telegram-канале «Открытый Лесной». По словам женщины, бабушка убедила мальчика, что если он поедет от нее домой, то мама там убьет его. Также мать мальчика заявила, что бабушка часто угрожала забрать у нее детей и именно из-за пенсионерки ей пришлось поменять место жительства. Детей опросили сотрудники ПДН и полиция. Бабушке мальчика женщина приходится невесткой. По словам матери ребенка, его отец сейчас находится в Лесном, пьет и ведет аморальный образ жизни. Ранее бабушка мальчика заявила, что мать ударила его ногой по подбородку так, что из десен пошла кровь и начали шататься зубы. Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание».