06 января 2024

Жительница Красноуральска опровергла заявление, что она избила своего сына

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Интервью с молодой сценаристкой и режиссеркой Софьей Косажевской. Екатеринбург, девушка, подросток, силуэт, косажевская софья
Мать ребенка заявила, что бабушка хочет отобрать у нее детей Фото:

Недавно вышедшая из мест лишения свободы мать шестилетнего мальчика из Красноуральска опровергла слова бабушки о том, что она ударила ребенка по лицу ногой. Она также заявила, что бабушка пытается отобрать у нее детей. Информация об этом появилась в сети.

«Я не била ребенка, тем более ногами. Да, я дала ему по губам ладошкой за мат. После бабушки он пришел изрядным матерщинником. Все это время мальчик мог общаться с бабушкой <…> Мы используем сторонних психологов, чтобы выяснить, что внушала ему бабушка», — говорит мать мальчика в обращении в telegram-канале «Открытый Лесной».

По словам женщины, бабушка убедила мальчика, что если он поедет от нее домой, то мама там убьет его. Также мать мальчика заявила, что бабушка часто угрожала забрать у нее детей и именно из-за пенсионерки ей пришлось поменять место жительства.

Детей опросили сотрудники ПДН и полиция. Бабушке мальчика женщина приходится невесткой. По словам матери ребенка, его отец сейчас находится в Лесном, пьет и ведет аморальный образ жизни.

Ранее бабушка мальчика заявила, что мать ударила его ногой по подбородку так, что из десен пошла кровь и начали шататься зубы. Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание».

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Недавно вышедшая из мест лишения свободы мать шестилетнего мальчика из Красноуральска опровергла слова бабушки о том, что она ударила ребенка по лицу ногой. Она также заявила, что бабушка пытается отобрать у нее детей. Информация об этом появилась в сети. «Я не била ребенка, тем более ногами. Да, я дала ему по губам ладошкой за мат. После бабушки он пришел изрядным матерщинником. Все это время мальчик мог общаться с бабушкой <…> Мы используем сторонних психологов, чтобы выяснить, что внушала ему бабушка», — говорит мать мальчика в обращении в telegram-канале «Открытый Лесной». По словам женщины, бабушка убедила мальчика, что если он поедет от нее домой, то мама там убьет его. Также мать мальчика заявила, что бабушка часто угрожала забрать у нее детей и именно из-за пенсионерки ей пришлось поменять место жительства. Детей опросили сотрудники ПДН и полиция. Бабушке мальчика женщина приходится невесткой. По словам матери ребенка, его отец сейчас находится в Лесном, пьет и ведет аморальный образ жизни. Ранее бабушка мальчика заявила, что мать ударила его ногой по подбородку так, что из десен пошла кровь и начали шататься зубы. Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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