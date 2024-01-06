Жительница Красноуральска опровергла заявление, что она избила своего сына

Недавно вышедшая из мест лишения свободы мать шестилетнего мальчика из Красноуральска опровергла слова бабушки о том, что она ударила ребенка по лицу ногой. Она также заявила, что бабушка пытается отобрать у нее детей. Информация об этом появилась в сети.
«Я не била ребенка, тем более ногами. Да, я дала ему по губам ладошкой за мат. После бабушки он пришел изрядным матерщинником. Все это время мальчик мог общаться с бабушкой <…> Мы используем сторонних психологов, чтобы выяснить, что внушала ему бабушка», — говорит мать мальчика в обращении в telegram-канале «Открытый Лесной».
По словам женщины, бабушка убедила мальчика, что если он поедет от нее домой, то мама там убьет его. Также мать мальчика заявила, что бабушка часто угрожала забрать у нее детей и именно из-за пенсионерки ей пришлось поменять место жительства.
Детей опросили сотрудники ПДН и полиция. Бабушке мальчика женщина приходится невесткой. По словам матери ребенка, его отец сейчас находится в Лесном, пьет и ведет аморальный образ жизни.
Ранее бабушка мальчика заявила, что мать ударила его ногой по подбородку так, что из десен пошла кровь и начали шататься зубы. Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве проводит процессуальную проверку по статье УК РФ «Истязание».
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