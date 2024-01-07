Самые громкие незавершенные судебные процессы по коррупционным делам в ЯНАО

В ЯНАО в 2024 году продолжатся процессы по хищениям прошлых лет

08 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году на Ямале суды продолжат рассмотрения коррупционных дел прошлых лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В ЯНАО в 2024 году продолжаться судебные процессы по хищениям прошлых лет, в которых подозреваются экс-руководители мэрий и госпредприятий. В январе в судах Надыма и Салехарда состоятся очередные слушания по подобным делам. Подробности нескольких громких дел читайте в подборке URA.RU. Дело экс-главы ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Бывший руководитель ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун ушел с поста еще в 2016 году. Но, по версии следователей, в 2014—2015 годах он получал взятки от заинтересованных лиц. По данным силовиков, Боркун мог неправомерно получить более 47 миллионов рублей. В октябре 2022 года подозреваемый был заключен под стражу судом Тюмени. За решеткой экс-чиновник провел около года, пока уголовное дело не было передано по подсудности. Суд Салехарда изменил Боркуну меру пресечения на ограничение свободы с запретом определенных действий. Сам судебный процесс продолжается, очередное заседание по делу должно состояться в конце месяца. «Надымское дело» В Надымском городском суде продолжается процесс по делу бывших замов главы Надыма Виталия Имкина и Семена Свидлова, подозреваемых в хищении около 35 миллионов рублей. В 2019 году они разработали преступную схему, при помощи которой отмывали деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию площади и бульвара «Стрижова» в Надыме. Общая сумма контракта по благоустройству составляла около 111 миллионов рублей. Благодаря поддельным актам, которые подписывали чиновники, подрядчик получил средства за невыполненные работы. Материалы уголовного дела были направлены в суд еще в августе 2022 года, но судебный процесс завершен не был. Очередное заседание суда пройдет в январе. Дело экс-директора Фонда развития Нового Уренгоя В суде Салехарда продолжится процесс по делу экс-главы Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого. По версии следствия, он подозревается в хищении более 150 миллионов рублей, которые присвоил с помощью коррупционных схем, находясь на посту руководителя фонда. Самой распространенной схемой являлась передача объектов Фонда, построенных за счет бюджетных средств, в частные руки. Следствием установлены пять эпизодов, квалифицированных как хищение. Например, фонд строил деловой центр и спорткомплекс. По версии силовиков, в ноябре 2014 года подозреваемый и его заместитель продали за 30 миллионов рублей имущество спортивного комплекса по стендовой стрельбе «Стрелец». При этом агентство оценки и консалтинга посчитало, что стоимость движимого и недвижимого имущество спорткомплекса превышала 46 миллионов рублей. Дело «Росреестра» Бывший глава окружного Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава кадастровой палаты Максим Сартасов обвиняются в получении взяток. По данным силовиков, с 2016 года по 2018 год подозреваемые получили взятки в сумме более 6,5 миллионов рублей за совершение действий с объектами недвижимости. Работали они через посредников, которые действовали в пользу коммерческих организаций. Также Сартасов пытался добиться пересмотра приговора по делу о завышении размера премий подчиненным сотрудникам, по которому получил четыре года лишения свободы. Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу экс-чиновника, однако сторона защиты настаивает на невиновности Сартасова и намерена подавать кассационную жалобу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО в 2024 году продолжаться судебные процессы по хищениям прошлых лет, в которых подозреваются экс-руководители мэрий и госпредприятий. В январе в судах Надыма и Салехарда состоятся очередные слушания по подобным делам. Подробности нескольких громких дел читайте в подборке URA.RU. Бывший руководитель ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун ушел с поста еще в 2016 году. Но, по версии следователей, в 2014—2015 годах он получал взятки от заинтересованных лиц. По данным силовиков, Боркун мог неправомерно получить более 47 миллионов рублей. В октябре 2022 года подозреваемый был заключен под стражу судом Тюмени. За решеткой экс-чиновник провел около года, пока уголовное дело не было передано по подсудности. Суд Салехарда изменил Боркуну меру пресечения на ограничение свободы с запретом определенных действий. Сам судебный процесс продолжается, очередное заседание по делу должно состояться в конце месяца. В Надымском городском суде продолжается процесс по делу бывших замов главы Надыма Виталия Имкина и Семена Свидлова, подозреваемых в хищении около 35 миллионов рублей. В 2019 году они разработали преступную схему, при помощи которой отмывали деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию площади и бульвара «Стрижова» в Надыме. Общая сумма контракта по благоустройству составляла около 111 миллионов рублей. Благодаря поддельным актам, которые подписывали чиновники, подрядчик получил средства за невыполненные работы. Материалы уголовного дела были направлены в суд еще в августе 2022 года, но судебный процесс завершен не был. Очередное заседание суда пройдет в январе. В суде Салехарда продолжится процесс по делу экс-главы Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого. По версии следствия, он подозревается в хищении более 150 миллионов рублей, которые присвоил с помощью коррупционных схем, находясь на посту руководителя фонда. Самой распространенной схемой являлась передача объектов Фонда, построенных за счет бюджетных средств, в частные руки. Следствием установлены пять эпизодов, квалифицированных как хищение. Например, фонд строил деловой центр и спорткомплекс. По версии силовиков, в ноябре 2014 года подозреваемый и его заместитель продали за 30 миллионов рублей имущество спортивного комплекса по стендовой стрельбе «Стрелец». При этом агентство оценки и консалтинга посчитало, что стоимость движимого и недвижимого имущество спорткомплекса превышала 46 миллионов рублей. Бывший глава окружного Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава кадастровой палаты Максим Сартасов обвиняются в получении взяток. По данным силовиков, с 2016 года по 2018 год подозреваемые получили взятки в сумме более 6,5 миллионов рублей за совершение действий с объектами недвижимости. Работали они через посредников, которые действовали в пользу коммерческих организаций. Также Сартасов пытался добиться пересмотра приговора по делу о завышении размера премий подчиненным сотрудникам, по которому получил четыре года лишения свободы. Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу экс-чиновника, однако сторона защиты настаивает на невиновности Сартасова и намерена подавать кассационную жалобу.