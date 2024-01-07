Самые громкие незавершенные судебные процессы по коррупционным делам в ЯНАО

В ЯНАО в 2024 году продолжаться судебные процессы по хищениям прошлых лет, в которых подозреваются экс-руководители мэрий и госпредприятий. В январе в судах Надыма и Салехарда состоятся очередные слушания по подобным делам. Подробности нескольких громких дел читайте в подборке URA.RU.
Дело экс-главы ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства»
Бывший руководитель ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун ушел с поста еще в 2016 году. Но, по версии следователей, в 2014—2015 годах он получал взятки от заинтересованных лиц. По данным силовиков, Боркун мог неправомерно получить более 47 миллионов рублей.
В октябре 2022 года подозреваемый был заключен под стражу судом Тюмени. За решеткой экс-чиновник провел около года, пока уголовное дело не было передано по подсудности. Суд Салехарда изменил Боркуну меру пресечения на ограничение свободы с запретом определенных действий. Сам судебный процесс продолжается, очередное заседание по делу должно состояться в конце месяца.
«Надымское дело»
В Надымском городском суде продолжается процесс по делу бывших замов главы Надыма Виталия Имкина и Семена Свидлова, подозреваемых в хищении около 35 миллионов рублей. В 2019 году они разработали преступную схему, при помощи которой отмывали деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию площади и бульвара «Стрижова» в Надыме. Общая сумма контракта по благоустройству составляла около 111 миллионов рублей. Благодаря поддельным актам, которые подписывали чиновники, подрядчик получил средства за невыполненные работы.
Материалы уголовного дела были направлены в суд еще в августе 2022 года, но судебный процесс завершен не был. Очередное заседание суда пройдет в январе.
Дело экс-директора Фонда развития Нового Уренгоя
В суде Салехарда продолжится процесс по делу экс-главы Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого. По версии следствия, он подозревается в хищении более 150 миллионов рублей, которые присвоил с помощью коррупционных схем, находясь на посту руководителя фонда. Самой распространенной схемой являлась передача объектов Фонда, построенных за счет бюджетных средств, в частные руки.
Следствием установлены пять эпизодов, квалифицированных как хищение. Например, фонд строил деловой центр и спорткомплекс. По версии силовиков, в ноябре 2014 года подозреваемый и его заместитель продали за 30 миллионов рублей имущество спортивного комплекса по стендовой стрельбе «Стрелец». При этом агентство оценки и консалтинга посчитало, что стоимость движимого и недвижимого имущество спорткомплекса превышала 46 миллионов рублей.
Дело «Росреестра»
Бывший глава окружного Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава кадастровой палаты Максим Сартасов обвиняются в получении взяток. По данным силовиков, с 2016 года по 2018 год подозреваемые получили взятки в сумме более 6,5 миллионов рублей за совершение действий с объектами недвижимости. Работали они через посредников, которые действовали в пользу коммерческих организаций.
Также Сартасов пытался добиться пересмотра приговора по делу о завышении размера премий подчиненным сотрудникам, по которому получил четыре года лишения свободы. Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу экс-чиновника, однако сторона защиты настаивает на невиновности Сартасова и намерена подавать кассационную жалобу.
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