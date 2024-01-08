Киркоров пожертвует свой гонорар за «Новогоднюю маску» пострадавшим в Белгороде. Скрин

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим от ВСУ в Белгороде Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Певец Филипп Киркоров решил передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я принял решение передать мой гонорар <…> пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал Киркоров на своей странице в VK. Он добавил, что гонорар был получен за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

ВСУ совершили обстрелы Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек.

Ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке. Он заявил, что зашел «не в ту дверь». После «голой вечеринки» певец практически не появлялся на публике, его концерты отменялись. Во время недавнего концерта в Дубае он рассказал, что не представляет свою жизнь без России.

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Сама блогер заявила, что направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям.

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Певец Филипп Киркоров решил передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение передать мой гонорар <…> пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал Киркоров на своей странице в VK. Он добавил, что гонорар был получен за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ. ВСУ совершили обстрелы Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек. Ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке. Он заявил, что зашел «не в ту дверь». После «голой вечеринки» певец практически не появлялся на публике, его концерты отменялись. Во время недавнего концерта в Дубае он рассказал, что не представляет свою жизнь без России. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Сама блогер заявила, что направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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