Киркоров пожертвует свой гонорар за «Новогоднюю маску» пострадавшим в Белгороде. Скрин

08 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим от ВСУ в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Певец Филипп Киркоров решил передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение передать мой гонорар <…> пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал Киркоров на своей странице в VK. Он добавил, что гонорар был получен за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ. ВСУ совершили обстрелы Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек. Ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке. Он заявил, что зашел «не в ту дверь». После «голой вечеринки» певец практически не появлялся на публике, его концерты отменялись. Во время недавнего концерта в Дубае он рассказал, что не представляет свою жизнь без России. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Сама блогер заявила, что направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям. скриншот: страница Филиппа Киркорова «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певец Филипп Киркоров решил передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение передать мой гонорар <…> пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал Киркоров на своей странице в VK. Он добавил, что гонорар был получен за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ. ВСУ совершили обстрелы Белгорода 30 декабря. Погибли 25 человек. Ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Киркоров публично объяснил свое участие в скандальной вечеринке. Он заявил, что зашел «не в ту дверь». После «голой вечеринки» певец практически не появлялся на публике, его концерты отменялись. Во время недавнего концерта в Дубае он рассказал, что не представляет свою жизнь без России. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что давление, которое оказывается на блогера Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Сама блогер заявила, что направит выручку от продажи билетов на «голую вечеринку» благотворительным организациям.