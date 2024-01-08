На выезде из Нижнего Тагила после взрыва осматривают все машины

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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Полиция досматривает каждый автомобиль, выезжающий из города Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

После взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом на выезде из города полиция и сотрудники ДПС устроили тотальную проверку машин. Информация об этом появилась в СМИ.

«На выезде из Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров», — сообщает портал TagilCity.ru.

Проверки также ведутся на выезде из города в сторону Екатеринбурга и Черноисточинска, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По городу ездит много автомобилей с сиренами и мигалками.

Сейчас на место взрыва выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Взрыв произошел вблизи станции Сан-Донато, движение поездов на месте происшествия ограниченно. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.

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После взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом на выезде из города полиция и сотрудники ДПС устроили тотальную проверку машин. Информация об этом появилась в СМИ. «На выезде из Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров», — сообщает портал TagilCity.ru. Проверки также ведутся на выезде из города в сторону Екатеринбурга и Черноисточинска, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По городу ездит много автомобилей с сиренами и мигалками. Сейчас на место взрыва выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Взрыв произошел вблизи станции Сан-Донато, движение поездов на месте происшествия ограниченно. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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