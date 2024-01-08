На выезде из Нижнего Тагила после взрыва осматривают все машины

После взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом на выезде из города полиция и сотрудники ДПС устроили тотальную проверку машин. Информация об этом появилась в СМИ.
«На выезде из Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров», — сообщает портал TagilCity.ru.
Проверки также ведутся на выезде из города в сторону Екатеринбурга и Черноисточинска, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По городу ездит много автомобилей с сиренами и мигалками.
Сейчас на место взрыва выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Взрыв произошел вблизи станции Сан-Донато, движение поездов на месте происшествия ограниченно. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.