На выезде из Нижнего Тагила после взрыва осматривают все машины

08 января 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Полиция досматривает каждый автомобиль, выезжающий из города Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях После взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом на выезде из города полиция и сотрудники ДПС устроили тотальную проверку машин. Информация об этом появилась в СМИ. «На выезде из Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров», — сообщает портал TagilCity.ru. Проверки также ведутся на выезде из города в сторону Екатеринбурга и Черноисточинска, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По городу ездит много автомобилей с сиренами и мигалками. Сейчас на место взрыва выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Взрыв произошел вблизи станции Сан-Донато, движение поездов на месте происшествия ограниченно. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.

После взрыва на жд-путях под Нижним Тагилом на выезде из города полиция и сотрудники ДПС устроили тотальную проверку машин. Информация об этом появилась в СМИ. «На выезде из Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров», — сообщает портал TagilCity.ru. Проверки также ведутся на выезде из города в сторону Екатеринбурга и Черноисточинска, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По городу ездит много автомобилей с сиренами и мигалками. Сейчас на место взрыва выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления СК России. Взрыв произошел вблизи станции Сан-Донато, движение поездов на месте происшествия ограниченно. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.