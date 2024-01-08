У станции под Нижним Тагилом, где погремел взрыв, выставили блокпост. Фото

08 января 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Подходы к станции Сан-Донато под Нижним Тагилом, где прогремел взрыв (власти говорят о «хлопке»), перекрыты, силовики выставили блокпост на улице Ярославской. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, прибывший на место. Местная жительница в разговоре с корреспондентом агентства рассказала, что хотела увидеть сына, который трудится путевым обходчиком на этой станции. Смена должна была закончиться в 20:00, но никого не отпустили — с рабочими, вероятно, общаются оперативники. «Даже еду не разрешили передать», — посетовала собеседница. Полицейские машины, которые следят за обстановкой, журналист увидел не только на улице Ярославской, но и в близлежащих кварталах. Только один из трех опрошенных местных жителей сказал URA.RU, что слышал взрыв. Другие — уже не по разу отвечавшие на вопросы правоохранителей — разводят руками. В беседах с потенциальными свидетелями силовики спрашивают про трех мужчин: двое в черном, третий в камуфляжке. ЧП случилось в районе 16:30 8 января. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в этом районе. Появлялась информация, что полиция досматривает все машины на выезде из Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU обратил внимание, что останавливают не всех — то есть выборочно.