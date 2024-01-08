08 января 2024

У станции под Нижним Тагилом, где погремел взрыв, выставили блокпост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативные мероприятия могут продлиться до утра 9 января
Оперативные мероприятия могут продлиться до утра 9 января Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Подходы к станции Сан-Донато под Нижним Тагилом, где прогремел взрыв (власти говорят о «хлопке»), перекрыты, силовики выставили блокпост на улице Ярославской. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, прибывший на место.

Местная жительница в разговоре с корреспондентом агентства рассказала, что хотела увидеть сына, который трудится путевым обходчиком на этой станции. Смена должна была закончиться в 20:00, но никого не отпустили — с рабочими, вероятно, общаются оперативники. «Даже еду не разрешили передать», — посетовала собеседница. Полицейские машины, которые следят за обстановкой, журналист увидел не только на улице Ярославской, но и в близлежащих кварталах.

Только один из трех опрошенных местных жителей сказал URA.RU, что слышал взрыв. Другие — уже не по разу отвечавшие на вопросы правоохранителей — разводят руками. В беседах с потенциальными свидетелями силовики спрашивают про трех мужчин: двое в черном, третий в камуфляжке.

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Силовики ищут трех подозреваемых во взрыве на жд-путях под Нижним Тагилом

ЧП случилось в районе 16:30 8 января. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в этом районе.

Появлялась информация, что полиция досматривает все машины на выезде из Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU обратил внимание, что останавливают не всех — то есть выборочно.

На месте дежурят скорая…
На месте дежурят скорая…
Фото:
…силовики…
…силовики…
Фото:
…и пожарные
…и пожарные
Фото:
Ближе не подобраться
Ближе не подобраться
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Подходы к станции Сан-Донато под Нижним Тагилом, где прогремел взрыв (власти говорят о «хлопке»), перекрыты, силовики выставили блокпост на улице Ярославской. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, прибывший на место. Местная жительница в разговоре с корреспондентом агентства рассказала, что хотела увидеть сына, который трудится путевым обходчиком на этой станции. Смена должна была закончиться в 20:00, но никого не отпустили — с рабочими, вероятно, общаются оперативники. «Даже еду не разрешили передать», — посетовала собеседница. Полицейские машины, которые следят за обстановкой, журналист увидел не только на улице Ярославской, но и в близлежащих кварталах. Только один из трех опрошенных местных жителей сказал URA.RU, что слышал взрыв. Другие — уже не по разу отвечавшие на вопросы правоохранителей — разводят руками. В беседах с потенциальными свидетелями силовики спрашивают про трех мужчин: двое в черном, третий в камуфляжке. ЧП случилось в районе 16:30 8 января. Взрывчатка, по данным агентства, была прикреплена к цистерне грузового поезда, которая вышла с нефтебазы. Власти заявили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На место выехали саперы, полицейские и группа следователей. Из-за происшествия на три часа было ограничено движение поездов в этом районе. Появлялась информация, что полиция досматривает все машины на выезде из Нижнего Тагила. Корреспондент URA.RU обратил внимание, что останавливают не всех — то есть выборочно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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