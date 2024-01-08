Руководство главного парка Екатеринбурга задумало экспансию в разгар спора с прокуратурой. Фото

ЦПКиО нацелился на новый парк в Екатеринбурге

09 января 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Павел Зубакин, вероятно, посчитал, что ресурсов ЦПКиО хватит на еще одну территорию Фото: Размик Закарян © URA.RU Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского ведет себя нетипично в разгар тяжелого спора с прокуратурой Екатеринбурга: не зажимается, а показывает амбиции. Вечером 8 января на входе в Основинский парк (Пионерский микрорайон) появилась табличка «Пойдем с нами!». То есть ЦПКиО планирует взять пространство в свое управление. Это продолжение истории, которую мэр Алексей Орлов запустил в 2022-м. Замечая успехи директора парка Маяковского Павла Зубакина и его команды, он задумался, почему бы не доверить молодым управленцам и другие парки. Начали с летнего парка «Уралмаш». Перед Новым годом-2023 у входа появилась такая же табличка («Привет, Уралмаш!»). Вскоре был готов план развития проблемной территории. К Новому году-2024 там установили новую елку, организовали фуд-корт и детские горки, развесили гирлянды. Является ли вопрос с передачей в ведение ЦПКиО Основинского парка решенным на уровне мэрии, неизвестно — никто об этом публично не говорил. Как неясно и то, сможет ли ЦПКиО вкладывать в Основинский собственные средства. Новость по теме Прокуратура лишает денег главный парк Екатеринбурга Прямо сейчас руководство парка Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая фактически рушит его успешную экономическую модель. Ведомство требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. Прокуратура хочет, чтобы торговые точки были включены в общегородскую схему нестационарной торговли. При таком подходе ЦПКиО потеряет десятки миллионов рублей — ведь бизнес будет платить не напрямую парку, а в городской бюджет. В парке настаивают, что «агентские» договоры появились из-за того, что территория обременена правами третьих лиц. И готовы доказывать свою правоту. Орлов поддерживает. Табличку разместили вечером 8 января Фото: читатель URA.RU В каком сейчас состоянии Основинский парк, можно судить хотя бы по входной группе Фото: читатель URA.RU Такую табличку руководство ЦПКиО размещало в летнем парке «Уралмаш» перед тем, как «зайти» туда Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского ведет себя нетипично в разгар тяжелого спора с прокуратурой Екатеринбурга: не зажимается, а показывает амбиции. Вечером 8 января на входе в Основинский парк (Пионерский микрорайон) появилась табличка «Пойдем с нами!». То есть ЦПКиО планирует взять пространство в свое управление. Это продолжение истории, которую мэр Алексей Орлов запустил в 2022-м. Замечая успехи директора парка Маяковского Павла Зубакина и его команды, он задумался, почему бы не доверить молодым управленцам и другие парки. Начали с летнего парка «Уралмаш». Перед Новым годом-2023 у входа появилась такая же табличка («Привет, Уралмаш!»). Вскоре был готов план развития проблемной территории. К Новому году-2024 там установили новую елку, организовали фуд-корт и детские горки, развесили гирлянды. Является ли вопрос с передачей в ведение ЦПКиО Основинского парка решенным на уровне мэрии, неизвестно — никто об этом публично не говорил. Как неясно и то, сможет ли ЦПКиО вкладывать в Основинский собственные средства. Прямо сейчас руководство парка Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая фактически рушит его успешную экономическую модель. Ведомство требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. Прокуратура хочет, чтобы торговые точки были включены в общегородскую схему нестационарной торговли. При таком подходе ЦПКиО потеряет десятки миллионов рублей — ведь бизнес будет платить не напрямую парку, а в городской бюджет. В парке настаивают, что «агентские» договоры появились из-за того, что территория обременена правами третьих лиц. И готовы доказывать свою правоту. Орлов поддерживает.