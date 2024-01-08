Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского ведет себя нетипично в разгар тяжелого спора с прокуратурой Екатеринбурга: не зажимается, а показывает амбиции. Вечером 8 января на входе в Основинский парк (Пионерский микрорайон) появилась табличка «Пойдем с нами!». То есть ЦПКиО планирует взять пространство в свое управление.
Это продолжение истории, которую мэр Алексей Орлов запустил в 2022-м. Замечая успехи директора парка Маяковского Павла Зубакина и его команды, он задумался, почему бы не доверить молодым управленцам и другие парки. Начали с летнего парка «Уралмаш». Перед Новым годом-2023 у входа появилась такая же табличка («Привет, Уралмаш!»). Вскоре был готов план развития проблемной территории. К Новому году-2024 там установили новую елку, организовали фуд-корт и детские горки, развесили гирлянды.
Является ли вопрос с передачей в ведение ЦПКиО Основинского парка решенным на уровне мэрии, неизвестно — никто об этом публично не говорил. Как неясно и то, сможет ли ЦПКиО вкладывать в Основинский собственные средства.
Прямо сейчас руководство парка Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая фактически рушит его успешную экономическую модель. Ведомство требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. Прокуратура хочет, чтобы торговые точки были включены в общегородскую схему нестационарной торговли. При таком подходе ЦПКиО потеряет десятки миллионов рублей — ведь бизнес будет платить не напрямую парку, а в городской бюджет.
В парке настаивают, что «агентские» договоры появились из-за того, что территория обременена правами третьих лиц. И готовы доказывать свою правоту. Орлов поддерживает.
Табличку разместили вечером 8 января
Фото: читатель URA.RU
В каком сейчас состоянии Основинский парк, можно судить хотя бы по входной группе
Фото: читатель URA.RU
Такую табличку руководство ЦПКиО размещало в летнем парке «Уралмаш» перед тем, как «зайти» туда
Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского ведет себя нетипично в разгар тяжелого спора с прокуратурой Екатеринбурга: не зажимается, а показывает амбиции. Вечером 8 января на входе в Основинский парк (Пионерский микрорайон) появилась табличка «Пойдем с нами!». То есть ЦПКиО планирует взять пространство в свое управление. Это продолжение истории, которую мэр Алексей Орлов запустил в 2022-м. Замечая успехи директора парка Маяковского Павла Зубакина и его команды, он задумался, почему бы не доверить молодым управленцам и другие парки. Начали с летнего парка «Уралмаш». Перед Новым годом-2023 у входа появилась такая же табличка («Привет, Уралмаш!»). Вскоре был готов план развития проблемной территории. К Новому году-2024 там установили новую елку, организовали фуд-корт и детские горки, развесили гирлянды. Является ли вопрос с передачей в ведение ЦПКиО Основинского парка решенным на уровне мэрии, неизвестно — никто об этом публично не говорил. Как неясно и то, сможет ли ЦПКиО вкладывать в Основинский собственные средства. Прямо сейчас руководство парка Маяковского пытается отбиться от претензий прокуратуры, которая фактически рушит его успешную экономическую модель. Ведомство требует расторгнуть действующие «агентские» договоры с коммерсантами, продающими в ЦПКиО еду и развлечения. Прокуратура хочет, чтобы торговые точки были включены в общегородскую схему нестационарной торговли. При таком подходе ЦПКиО потеряет десятки миллионов рублей — ведь бизнес будет платить не напрямую парку, а в городской бюджет. В парке настаивают, что «агентские» договоры появились из-за того, что территория обременена правами третьих лиц. И готовы доказывать свою правоту. Орлов поддерживает.