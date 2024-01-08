Снегоуборщик полыхал на обочине (архивное фото)
В Тюмени на улице Щербакова воспламенилась и сгорела снегоуборочная машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Сгорел снегоуборщик. На улице Щербакова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Кадры ЧП попали на видео. На них видно, как на обочине дороги полыхает техника. При этом в пресс-службе управления МЧС по региону URA.RU рассказали, что информацией о данном происшествии они не располагают.
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