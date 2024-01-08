08 января 2024
07 января 2024

В Тюмени на дороге сгорела снегоуборочная техника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, снегоуборочная техника, устранение последствий
Снегоуборщик полыхал на обочине (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Щербакова воспламенилась и сгорела снегоуборочная машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Сгорел снегоуборщик. На улице Щербакова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры ЧП попали на видео. На них видно, как на обочине дороги полыхает техника. При этом в пресс-службе управления МЧС по региону URA.RU рассказали, что информацией о данном происшествии они не располагают.

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В Тюмени на улице Щербакова воспламенилась и сгорела снегоуборочная машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Сгорел снегоуборщик. На улице Щербакова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Кадры ЧП попали на видео. На них видно, как на обочине дороги полыхает техника. При этом в пресс-службе управления МЧС по региону URA.RU рассказали, что информацией о данном происшествии они не располагают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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