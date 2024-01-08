08 января 2024
07 января 2024
06 января 2024

В ЯНАО гость убил хозяина квартиры, где они отмечали новогодние праздники

В Ноябрьске мужчина смертельно ранил в живот знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, силовик, полицейский, наручники, перцовый баллон
В Ноябрьске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«В Ноябрьске 2 января мужчина, 1983 года рождения, пришел к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему, от полученного ранения 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Гостя, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а самого подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

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В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске 2 января мужчина, 1983 года рождения, пришел к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему, от полученного ранения 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Гостя, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а самого подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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