В ЯНАО гость убил хозяина квартиры, где они отмечали новогодние праздники

В Ноябрьске мужчина смертельно ранил в живот знакомого

09 января 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске 2 января мужчина, 1983 года рождения, пришел к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему, от полученного ранения 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Гостя, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а самого подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске 2 января мужчина, 1983 года рождения, пришел к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему, от полученного ранения 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Гостя, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а самого подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.