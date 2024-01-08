В ЯНАО гость убил хозяина квартиры, где они отмечали новогодние праздники

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские задержали мужчину, который пришел в гости и в ходе конфликта с хозяином квартиры смертельно ранил его в живот. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«В Ноябрьске 2 января мужчина, 1983 года рождения, пришел к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес удар ножом в область живота потерпевшему, от полученного ранения 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Гостя, подозреваемого в убийстве, задержали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а самого подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.
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