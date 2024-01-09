В Тюмени бизнесмен присвоил взятки, полученные от жены коррупционера из ЯНАО

09 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Деньги жена обвиняемого передала, чтобы ее мужа отправили под домашний арест Фото: Игорь Пантин © URA.RU Директор тюменского ООО «Трек-Проф» присвоил более 12 млн рублей, которые обещал передать влиятельным силовикам, чтобы они помогли бывшему главе «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктору Калашникову попасть из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд вынес приговор в отношении 43-летнего директора ООО „Трек-Проф“ Дмитрия К., присвоившего более 12 млн рублей, переданные ему для подкупа очень влиятельных сотрудников правоохранительных органов. За мошенничество в особо крупном размере мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно», — рассказали в пресс-службе. Как выяснили следователи, сумму в 12,8 млн рублей тюменец получил в августе 2019 года. Ее ему передала жена бывшего руководителя «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктора Калашникова, который в тот момент находился под стражей по уголовному делу о хищении из бюджета округа 60 млн рублей. Изначально бизнесмен просил 120 млн рублей: за эти деньги он обещал женщине, что дело ее мужа заберут в Москву некие влиятельные силовики, после чего обвинение прекратят. Таких средств жена бывшего ямальского чиновника передать не могла. Тогда тюменец согласился на 12,8 млн, за которые он должен был организовать перевод обвиняемого из СИЗО под домашний арест. По итогу Калашникову действительно сменили меру пресечения. Однако бизнесмен к этому отношения не имел — так решил суд. Тем не менее мужчина заявил, что домашний арест — полностью его заслуга, и присвоил себе переданные ранее деньги. Именно это расценили как мошенничество, за что мужчину и осудили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор тюменского ООО «Трек-Проф» присвоил более 12 млн рублей, которые обещал передать влиятельным силовикам, чтобы они помогли бывшему главе «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктору Калашникову попасть из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд вынес приговор в отношении 43-летнего директора ООО „Трек-Проф“ Дмитрия К., присвоившего более 12 млн рублей, переданные ему для подкупа очень влиятельных сотрудников правоохранительных органов. За мошенничество в особо крупном размере мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно», — рассказали в пресс-службе. Как выяснили следователи, сумму в 12,8 млн рублей тюменец получил в августе 2019 года. Ее ему передала жена бывшего руководителя «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктора Калашникова, который в тот момент находился под стражей по уголовному делу о хищении из бюджета округа 60 млн рублей. Изначально бизнесмен просил 120 млн рублей: за эти деньги он обещал женщине, что дело ее мужа заберут в Москву некие влиятельные силовики, после чего обвинение прекратят. Таких средств жена бывшего ямальского чиновника передать не могла. Тогда тюменец согласился на 12,8 млн, за которые он должен был организовать перевод обвиняемого из СИЗО под домашний арест. По итогу Калашникову действительно сменили меру пресечения. Однако бизнесмен к этому отношения не имел — так решил суд. Тем не менее мужчина заявил, что домашний арест — полностью его заслуга, и присвоил себе переданные ранее деньги. Именно это расценили как мошенничество, за что мужчину и осудили.