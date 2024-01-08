Общество В ЯНАО в 2023 году родилось более 6,5 тысяч младенцев Служба ЗАГС по итогу 2023 года составила топ популярных имен младенцев 09 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + В ЯНАО в 2023 году родилось 6517 младенцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО за 2023 год родилось 6517 младенцев. Популярными именами стали Александр и София, редкими — Радомир и Моника, сообщает окружная служба ЗАГС. «Ямал занимает лидирующие позиции по рождаемости среди регионов РФ. В округе в 2023 году появились на свет 6517 ямальцев. Чаще всего мальчиков северяне называли Александр, Артем, Михаил, Матвей и Дмитрий. Девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Алиса», — сообщает служба ЗАГС ЯНАО в официальном telegram-канале. Мальчиков родилось 3378 человек, а девочек — 3139. Среди редких имен мальчиков отмечаются Радомир, Спартак, Лео, Евсей, Яромир, Геннадий. Девочек называли Моника, Марья, Ая, Лаура, Алла, Луиза, Лира, Паулина, Святослава, Инесса и Богдана. Уже в 2024 году только в Ноябрьске появилось на свет 15 мальчиков и 15 девочек, сообщила пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Первая новорожденная, которая родилась в Новогоднюю ночь, появилась на свет тоже в Ноябрьске. Малышку назвали популярным именем София, ее маму поздравил лично губернатор округа Дмитрий Артюхов. В ЯНАО за 2023 год родилось 6517 младенцев. Популярными именами стали Александр и София, редкими — Радомир и Моника, сообщает окружная служба ЗАГС. «Ямал занимает лидирующие позиции по рождаемости среди регионов РФ. В округе в 2023 году появились на свет 6517 ямальцев. Чаще всего мальчиков северяне называли Александр, Артем, Михаил, Матвей и Дмитрий. Девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Алиса», — сообщает служба ЗАГС ЯНАО в официальном telegram-канале. Мальчиков родилось 3378 человек, а девочек — 3139. Среди редких имен мальчиков отмечаются Радомир, Спартак, Лео, Евсей, Яромир, Геннадий. Девочек называли Моника, Марья, Ая, Лаура, Алла, Луиза, Лира, Паулина, Святослава, Инесса и Богдана. Уже в 2024 году только в Ноябрьске появилось на свет 15 мальчиков и 15 девочек, сообщила пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Первая новорожденная, которая родилась в Новогоднюю ночь, появилась на свет тоже в Ноябрьске. Малышку назвали популярным именем София, ее маму поздравил лично губернатор округа Дмитрий Артюхов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям