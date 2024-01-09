Кремль: после аварий в Подмосковье было приложено максимум усилий

09 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал аварии в Подмосковье и Херсоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Ситуация с отоплением в Подмосковье и Херсоне, где произошли коммунальные аварии, решались оперативно, было приложено максимум усилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация с отоплением в регионах решалась оперативно с самого начала, был приложен максимум усилий. В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу», — прокомментировал коммунальное ЧП Песков во время общения с журналистами. 4 и 5 января в Подмосковье и Херсоне произошли коммунальные аварии. Так, из-за прорыва теплотрассы в Подольске без отопления остались 150 тысяч жителей. Были задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и гендиректор данного завода, а также заммэра Подольска.

Ситуация с отоплением в Подмосковье и Херсоне, где произошли коммунальные аварии, решались оперативно, было приложено максимум усилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация с отоплением в регионах решалась оперативно с самого начала, был приложен максимум усилий. В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу», — прокомментировал коммунальное ЧП Песков во время общения с журналистами. 4 и 5 января в Подмосковье и Херсоне произошли коммунальные аварии. Так, из-за прорыва теплотрассы в Подольске без отопления остались 150 тысяч жителей. Были задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и гендиректор данного завода, а также заммэра Подольска.