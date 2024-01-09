Кремль: после аварий в Подмосковье было приложено максимум усилий

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал аварии в Подмосковье и Херсоне Фото:
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Коммунальные аварии в России

Ситуация с отоплением в Подмосковье и Херсоне, где произошли коммунальные аварии, решались оперативно, было приложено максимум усилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация с отоплением в регионах решалась оперативно с самого начала, был приложен максимум усилий. В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу», — прокомментировал коммунальное ЧП Песков во время общения с журналистами.

4 и 5 января в Подмосковье и Херсоне произошли коммунальные аварии. Так, из-за прорыва теплотрассы в Подольске без отопления остались 150 тысяч жителей. Были задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и гендиректор данного завода, а также заммэра Подольска.

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Ситуация с отоплением в Подмосковье и Херсоне, где произошли коммунальные аварии, решались оперативно, было приложено максимум усилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация с отоплением в регионах решалась оперативно с самого начала, был приложен максимум усилий. В некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу», — прокомментировал коммунальное ЧП Песков во время общения с журналистами. 4 и 5 января в Подмосковье и Херсоне произошли коммунальные аварии. Так, из-за прорыва теплотрассы в Подольске без отопления остались 150 тысяч жителей. Были задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и гендиректор данного завода, а также заммэра Подольска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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