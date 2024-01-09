Почти половина инфраструктуры ЖКХ находится в аварийном состоянии

Депутат Разворотнева: регионы освоили только 6% средств на ремонт в сфере ЖКХ

09 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Порядка 40% коммунальной инфраструктуры в России изношена, но только 6% средств на восстановление были освоены регионами. Об этом в беседе с URA.RU заявила заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Износ нашей коммунальной инфраструктуры очень велик. В 2022 году у нас был Госсовет, посвященный теме ЖКХ. Там озвучивали, что 40% коммунальной инфраструктуры у нас требуют замены или тотальной реконструкции. В последние годы лотерея: межведомственные комиссии, которые подписывают паспорта готовности к зиме, каждый раз вынуждены балансировать. Либо признать, что объект, например, котельная или дом многоквартирный, не готовы, либо все это подписать и молиться, чтобы пронесло. Иногда проносит, а иногда, как мы видим, к сожалению, не срабатывает», — сказала Светлана Разворотнева. Проблема не только в износе, но и в высокой нагрузке на инфраструктуру, отметила депутат. «Зачастую новое строительство ведется без модернизации инфраструктуры, без строительства новых объектов. Пока ситуация грустная. Сейчас количество ветшающей инфраструктуры опережает восстановление, к сожалению. Плюс на это еще наложился длительный холодный период. Неудивительно, что во многих местах не выдержали все эти старые системы», — объяснила эксперт. Программа по восстановлению коммунальной инфраструктуры есть, но не все регионы активно этим пользуются, продолжила собеседница агентства. «В последние годы у нас все-таки началась правительственная программа „Инфраструктурное меню“, в результате которой пошли деньги в регионы на решение этих проблем через инфраструктурные кредиты, через Фонд развития территорий, ВЭБ РФ инфраструктурные облигации начал выпускать. Пока регионы оказались не готовы. Согласно исполнению бюджета за прошлый год, только 6% освоения этих средств», — подчеркнула Разворотнева. Она уверена, что регионы начнут действовать активнее. «В бюджете на 2024, 2025 и 2026 год запланировано по 150 млрд рублей на эти цели. Помощь начинает приобретать системный характер, долгосрочный, есть надежда, что регионы мобилизуются и начнут более активно этими деньгами пользоваться», — заключила парламентарий. С началом отопительного сезона 2023-2024 жители разных регионов России начали сталкиваться с крупными коммунальными авариями. Тысячи людей остались без отопления. Так, в Подольске возбудили уголовное дело из-за отсутствия теплоснабжения в 128 домах. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с отсутствием ремонта после аварии, после чего люди вынуждены жить в неотапливаемых квартирах. Тысячи звонков о похожих проблемах в «Водный союз» поступали от жителей Кургана. Проблемы с отоплением возникли в московских — Дмитрове и Подольске. В Кремле происходящее объяснили аномальными морозами.