СКР возбудил уголовное дело из-за лишения тепла трех тысяч жителей Первоуральска

30 декабря 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Следователей заинтересовала коммунальная авария в Первоуральске Фото: Владимир Андреев © URA.RU СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи тепла у трех тысяч жителей Первоуральска в 28 домах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В Свердловской области Следственным комитетом в связи с прекращением подачи теплоснабжения в ряде домов города Первоуральска в результате коммунальной аварии возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Сейчас принимаются меры к допросу свидетелей, истребованию документации о проводившихся ранее работах по проверке состояния теплосетей и обеспечению бесперебойного теплоснабжения населения. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых будет дана надлежащая правовая оценка», — отметили в ведомстве. К данному делу уже подключились прокуроры Первоуральска. Также 30 декабря у первоуральцев из 18 домов отключили тепло и горячую воду. До этого из-за ЧП на водопроводе горожане провели без воды пять суток. После чего силовики возбудили уголовное дело. По словам мэра города Игоря Кабца, на устранение проблемы с водой в 2024 году будет выделено 50 млн рублей.

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи тепла у трех тысяч жителей Первоуральска в 28 домах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В Свердловской области Следственным комитетом в связи с прекращением подачи теплоснабжения в ряде домов города Первоуральска в результате коммунальной аварии возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Сейчас принимаются меры к допросу свидетелей, истребованию документации о проводившихся ранее работах по проверке состояния теплосетей и обеспечению бесперебойного теплоснабжения населения. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых будет дана надлежащая правовая оценка», — отметили в ведомстве. К данному делу уже подключились прокуроры Первоуральска. Также 30 декабря у первоуральцев из 18 домов отключили тепло и горячую воду. До этого из-за ЧП на водопроводе горожане провели без воды пять суток. После чего силовики возбудили уголовное дело. По словам мэра города Игоря Кабца, на устранение проблемы с водой в 2024 году будет выделено 50 млн рублей.