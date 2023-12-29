29 декабря 2023

СКР возбудил уголовное дело из-за лишения тепла трех тысяч жителей Первоуральска

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователей заинтересовала коммунальная авария в Первоуральске Фото:

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи тепла у трех тысяч жителей Первоуральска в 28 домах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Свердловской области Следственным комитетом в связи с прекращением подачи теплоснабжения в ряде домов города Первоуральска в результате коммунальной аварии возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности.

Сейчас принимаются меры к допросу свидетелей, истребованию документации о проводившихся ранее работах по проверке состояния теплосетей и обеспечению бесперебойного теплоснабжения населения. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых будет дана надлежащая правовая оценка», — отметили в ведомстве.

К данному делу уже подключились прокуроры Первоуральска. Также 30 декабря у первоуральцев из 18 домов отключили тепло и горячую воду. До этого из-за ЧП на водопроводе горожане провели без воды пять суток. После чего силовики возбудили уголовное дело. По словам мэра города Игоря Кабца, на устранение проблемы с водой в 2024 году будет выделено 50 млн рублей.

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СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи тепла у трех тысяч жителей Первоуральска в 28 домах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В Свердловской области Следственным комитетом в связи с прекращением подачи теплоснабжения в ряде домов города Первоуральска в результате коммунальной аварии возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Сейчас принимаются меры к допросу свидетелей, истребованию документации о проводившихся ранее работах по проверке состояния теплосетей и обеспечению бесперебойного теплоснабжения населения. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия, по итогам которых будет дана надлежащая правовая оценка», — отметили в ведомстве. К данному делу уже подключились прокуроры Первоуральска. Также 30 декабря у первоуральцев из 18 домов отключили тепло и горячую воду. До этого из-за ЧП на водопроводе горожане провели без воды пять суток. После чего силовики возбудили уголовное дело. По словам мэра города Игоря Кабца, на устранение проблемы с водой в 2024 году будет выделено 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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