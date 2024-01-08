Артюхов назвал самое резонансное событие начавшегося года в ЯНАО

Авария электросетей в Салехарде стала темой на первом заседании правительства

09 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов считает отключение света в Салехарде резонансным событием Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) одним из вопросов, обсуждаемом на заседании правительства, стала авария, из-за которой окружная столица осталась без электроэнергии. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал это событие резонансным, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Наиболее резонансным событием стало отключение электроэнергии в Салехарде шестого января. Город растет, нагрузки увеличиваются. На будущее — все резервные мощности должны быть готовы, взаимодействие всех ресурсоснабжающих компаний должно быть налажено. Этот вопрос необходимо держать на контроле и регулярно проводить тренировки», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Замгубернатора Сергей Карасев пояснил, что из-за морозов произошло обледение на двух линиях электропередач. По этой причине пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. На заседании принято решение до конца января провести в городе несколько тренировок по переключению сетей. В Салехарде 6 января произошло аварийное отключение электроэнергии. До полной ликвидации последствий энергетикам пришлось прибегнуть к веерному отключению электричества. Предварительной причиной была названа авария на линии Надым — Салехард, произошедшая из-за погодных условий. К вечеру 6 января последствия аварии были устранены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) одним из вопросов, обсуждаемом на заседании правительства, стала авария, из-за которой окружная столица осталась без электроэнергии. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал это событие резонансным, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Наиболее резонансным событием стало отключение электроэнергии в Салехарде шестого января. Город растет, нагрузки увеличиваются. На будущее — все резервные мощности должны быть готовы, взаимодействие всех ресурсоснабжающих компаний должно быть налажено. Этот вопрос необходимо держать на контроле и регулярно проводить тренировки», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Замгубернатора Сергей Карасев пояснил, что из-за морозов произошло обледение на двух линиях электропередач. По этой причине пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. На заседании принято решение до конца января провести в городе несколько тренировок по переключению сетей. В Салехарде 6 января произошло аварийное отключение электроэнергии. До полной ликвидации последствий энергетикам пришлось прибегнуть к веерному отключению электричества. Предварительной причиной была названа авария на линии Надым — Салехард, произошедшая из-за погодных условий. К вечеру 6 января последствия аварии были устранены.