Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона

10 января 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

В Белом доме никому не было известно о диагнозе Ллойда Остина Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации. «Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации. Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.

В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации. «Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации. Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.