Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона

В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации.
«Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации. Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину.
Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.
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