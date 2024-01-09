09 января 2024

Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме никому не было известно о диагнозе Ллойда Остина Фото:

В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации.

«Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации. Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину.

Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.

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В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации. «Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации. Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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