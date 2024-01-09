09 января 2024

В Белом доме рассказали о реакции Байдена на скандал с шефом Пентагона

Белый дом: Байден доверяет шефу Пентагона, несмотря на скандал
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден не утратил доверие к шефу Пентагона после его госпитализации Фото:

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину после скандала с его неанонсированной госпитализацией. Об этом сообщили координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление», — передает РИА Новости слова Кирби. Лидер США узнал о диагнозе Остина только 9 января, как и весь Белый дом.

Шеф Пентагона перенес операцию из-за рака простаты в конце декабря, но уже 1 января его госпитализировали снова из-за осложнений после хирургического вмешательства. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что не знал о госпитализации и проблемах со здоровьем Остина.

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Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину после скандала с его неанонсированной госпитализацией. Об этом сообщили координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление», — передает РИА Новости слова Кирби. Лидер США узнал о диагнозе Остина только 9 января, как и весь Белый дом. Шеф Пентагона перенес операцию из-за рака простаты в конце декабря, но уже 1 января его госпитализировали снова из-за осложнений после хирургического вмешательства. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что не знал о госпитализации и проблемах со здоровьем Остина.
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