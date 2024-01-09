В Белом доме рассказали о реакции Байдена на скандал с шефом Пентагона

Белый дом: Байден доверяет шефу Пентагона, несмотря на скандал

10 января 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Джо Байден не утратил доверие к шефу Пентагона после его госпитализации Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину после скандала с его неанонсированной госпитализацией. Об этом сообщили координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление», — передает РИА Новости слова Кирби. Лидер США узнал о диагнозе Остина только 9 января, как и весь Белый дом. Шеф Пентагона перенес операцию из-за рака простаты в конце декабря, но уже 1 января его госпитализировали снова из-за осложнений после хирургического вмешательства. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что не знал о госпитализации и проблемах со здоровьем Остина.

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину после скандала с его неанонсированной госпитализацией. Об этом сообщили координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление», — передает РИА Новости слова Кирби. Лидер США узнал о диагнозе Остина только 9 января, как и весь Белый дом. Шеф Пентагона перенес операцию из-за рака простаты в конце декабря, но уже 1 января его госпитализировали снова из-за осложнений после хирургического вмешательства. Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что не знал о госпитализации и проблемах со здоровьем Остина.