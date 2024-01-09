Суд запретил экс-мэру Челябинска продолжить перестройку отеля на озере Еловом

Сергей Давыдов судится за возможность перестройки отеля на землях лесного фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области принял обеспечительные меры в отношении экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова по перестройке дома на берегу озера Еловое в Чебаркуле, запретив ему продолжить возведение корпуса «Лесное зодчество». С просьбой об этом в суд обратилось Главное управление лесами региона.

«Суд определил заявление удовлетворить. Запретить индивидуальному предпринимателю Сергею Давыдову производство строительных работ на объекте капитального строительства — спальный корпус „Лесное зодчество“. Запретить управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта. Приостановить действие ненормативного правового акта на реконструкцию спального корпуса „Лесное зодчество“, выданного 30.05.2022 главой Чебаркульского городского округа С. А. Виноградовой», — говорится в определении суда.

Реконструкция отеля «Лесное зодчество» ведется с 2017 года. Давыдов получил разрешение на строительство от мэрии Чебаркуля и впоследствии регулярно его продлял. Однако в июле 2023 года Главное управление лесами по Челябинской области в арбитражном суде оспорило разрешение, выданное Давыдову мэрией, поскольку отель находится на землях лесного фонда. В ноябре того же года уже департамент лесного хозяйства УрФО подал исковое заявление в отношении ГУ лесами по Челябинской области, посчитав незаконными его действия в отношении бизнесмена.

Все три принятые судом обеспечительные меры действуют до вынесения и вступления в силу решения по судебному делу. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Давыдову и его сыну Сергею через юрлицо принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Площадь реконструируемого здания — 2 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса уже превышает 30 миллионов рублей. Однако продолжить строительство до вынесения решения по судебным разбирательствам бывший мэр Челябинска не может.

Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за использование должностным лицом своих служебных полномочий, погасил ущерб, выплатил штраф, и дело было закрыто. Связаться с Давыдовым URA.RU не удается.