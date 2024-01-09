Обвиняемый в убийстве школьницы челябинец пытался скрыться от силовиков

Силовики смогли оперативно задержать пытавшегося скрыться подозреваемого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель поселка Татищево Карталинского района Челябинской области, обвиняемый в убийстве 14-летней школьницы, пытался скрыться от силовиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его ориентировки были разосланы наружным нарядам полиции и поисковым группам. В итоге подозреваемый был задержан.

«Оперуполномоченные и следователи в короткие сроки, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого — 19-летнего местного жителя. В ходе дальнейшей работы было установлено, что молодой человек попытался скрыться», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что ориентировки с приметами подозреваемого были направлены всем наружным нарядам полиции, из числа сотрудников уголовного розыска были созданы дополнительные поисковые группы. Уже к полудню подозреваемый был задержан.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

Тело девочки было обнаружено в здании бывшего клуба. На нем обнаружили следы криминала. Предварительно, между ней и обвиняемым возникла ссора. Тогда он задушил ее, а после попытался выдать произошедшее за самоубийство.

Предварительно, кроме убийства молодой человек может быть причастен еще и к поджогу гаража родителей жертвы. На допросе он не смог пояснить, зачем пошел на преступление. Есть вероятность, что он не осознавал тяжесть своих действий из-за психического заболевания. Вместо колонии он может попасть в психдиспансер, где будет проходить лечение.