09 января 2024

Жители ЯНАО определились с лучшей тематической неделей 2023 года

Неделя зимних видов спорта стала выбором жителей ЯНАО в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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За зимние виды спорта проголосовало большинство ямальцев Фото:

Жители ЯНАО выбрали лучшей тематической неделей 2023 года — Неделю зимних видов спорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа.

«В подведении итогов на сайте Ямал-100.рф приняли участие более двух тысяч ямальцев. Каждый четвертый проголосовал за самую первую тематическую неделю — Неделю зимних видов спорта. В первую тройку также вошли Неделя молодежи и Неделя традиций и родных языков КМНС», — сообщили на портале правительства ЯНАО.

Всего запланировано 12 различных тематических недель. «В рамках мероприятий планируются открытия социальных учреждений, творческие и спортивные активности, конкурсы и подарки», — отметили в пресс-службе.

Тематические недели пройдут под эгидой всероссийского проекта «Всей семьей». Первая тематическая неделя пройдет с 19 по 24 февраля.

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Жители ЯНАО выбрали лучшей тематической неделей 2023 года — Неделю зимних видов спорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «В подведении итогов на сайте Ямал-100.рф приняли участие более двух тысяч ямальцев. Каждый четвертый проголосовал за самую первую тематическую неделю — Неделю зимних видов спорта. В первую тройку также вошли Неделя молодежи и Неделя традиций и родных языков КМНС», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Всего запланировано 12 различных тематических недель. «В рамках мероприятий планируются открытия социальных учреждений, творческие и спортивные активности, конкурсы и подарки», — отметили в пресс-службе. Тематические недели пройдут под эгидой всероссийского проекта «Всей семьей». Первая тематическая неделя пройдет с 19 по 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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