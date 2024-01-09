Жители ЯНАО определились с лучшей тематической неделей 2023 года

Неделя зимних видов спорта стала выбором жителей ЯНАО в 2023 году

10 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

За зимние виды спорта проголосовало большинство ямальцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО выбрали лучшей тематической неделей 2023 года — Неделю зимних видов спорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «В подведении итогов на сайте Ямал-100.рф приняли участие более двух тысяч ямальцев. Каждый четвертый проголосовал за самую первую тематическую неделю — Неделю зимних видов спорта. В первую тройку также вошли Неделя молодежи и Неделя традиций и родных языков КМНС», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Всего запланировано 12 различных тематических недель. «В рамках мероприятий планируются открытия социальных учреждений, творческие и спортивные активности, конкурсы и подарки», — отметили в пресс-службе. Тематические недели пройдут под эгидой всероссийского проекта «Всей семьей». Первая тематическая неделя пройдет с 19 по 24 февраля.

Жители ЯНАО выбрали лучшей тематической неделей 2023 года — Неделю зимних видов спорта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «В подведении итогов на сайте Ямал-100.рф приняли участие более двух тысяч ямальцев. Каждый четвертый проголосовал за самую первую тематическую неделю — Неделю зимних видов спорта. В первую тройку также вошли Неделя молодежи и Неделя традиций и родных языков КМНС», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Всего запланировано 12 различных тематических недель. «В рамках мероприятий планируются открытия социальных учреждений, творческие и спортивные активности, конкурсы и подарки», — отметили в пресс-службе. Тематические недели пройдут под эгидой всероссийского проекта «Всей семьей». Первая тематическая неделя пройдет с 19 по 24 февраля.